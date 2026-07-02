Доля NPL в банковском секторе остается на низком уровне Сегодня 08:29 — Кредит&Депозит

Доля NPL в банковском секторе остается на низком уровне

Как сообщил НБУ, доля NPL в банковском секторе остается на низком уровне — 12,8% по состоянию на 1 июня 2026 года.

С начала года она сократилась на 1,1 в. п.

Факторы уменьшения доли NPL в январе — мае 2026 года

Увеличение как объема новых кредитов лучшего качества, так и урегулирование неработающих долгов.

Так, валовой объем кредитов в банковской системе за указанный период вырос на 113,9 млрд грн, или на 8,4% до 1,474 трлн грн.

В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 922 млн грн, или на 0,5%, до 188,4 млрд грн.

Доля NPL физических лиц уменьшилась на 0,4 п. п. до 10,4%, бизнеса — на 1,7 п. п. до 15,3%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в государственных банках — до 18,4%;

в частных украинских банках — до 8,0%;

в банках с иностранным капиталом — до 5,8%.

Напомним, в декабре 2025 года государственные банки списали большой объем старых неработающих активов более чем на 170 млрд грн, поэтому доля NPL уменьшилась до пятнадцатилетнего минимума.

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