Доля NPL в банковском секторе остается на низком уровне
- в государственных банках — до 18,4%;
- в частных украинских банках — до 8,0%;
- в банках с иностранным капиталом — до 5,8%.
Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты
ПартнерскаяИдея Банк за пять месяцев 2026 года увеличил объем кредитного портфеля физлиц на 16,6%
Конкуренция в потребительском кредитовании растет: как изменяются условия и на какие цели украинцы берут кредиты, — аналитика от Идея Банка
Куда жаловаться, если банк не возвращает деньги по депозиту
Ипотека в Украине станет доступнее: Рада сделала первый шаг
Государство может задолжать банкам 10 млрд грн — НБУ