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Как будет расти потребительское кредитование (мнения экспертов)

Кредит&Депозит
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Как будет расти потребительское кредитование (мнения экспертов)
Как будет расти потребительское кредитование (мнения экспертов)
Банки ожидают роста потребительского кредитования по меньшей мере на 30% в 2026 году, с потенциалом для еще более высоких темпов при благоприятных условиях.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола «Потребительское кредитование возобновилось: на что украинцы занимают в 2026 году «, проведенного «Финансовым клубом».
Член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый заявил, что рынок продолжит восстановление. «Мы прогнозируем рост не менее 30%», — отметил он.
По его словам, ключевым драйвером остается цифровизация. «Чем больше развиваются технологии, тем проще и удобнее клиент получает кредитные услуги. Это уже сейчас стимулирует рынок и будет оставаться основным фактором роста», — сообщил Владимир Малый.
Директор департамента проксимити маркетинга и инноваций Креди Агриколь Банка Денис Бабенко ожидает еще более высоких темпов. «Мы рассчитываем, что рост будет выше 30%», — отметил он.
Он добавил, что дополнительным фактором может стать улучшение макроэкономической и ситуации в сфере безопасности. По его словам, восстановление экономики будет стимулировать спрос на кредитные продукты в ближайшие годы.
По материалам:
Фінансовий клуб
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