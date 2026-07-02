Как будет расти потребительское кредитование (мнения экспертов) Сегодня 09:45 — Кредит&Депозит

Как будет расти потребительское кредитование (мнения экспертов)

Банки ожидают роста потребительского кредитования по меньшей мере на 30% в 2026 году, с потенциалом для еще более высоких темпов при благоприятных условиях.

Член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый заявил, что рынок продолжит восстановление. «Мы прогнозируем рост не менее 30%», — отметил он.

По его словам, ключевым драйвером остается цифровизация. «Чем больше развиваются технологии, тем проще и удобнее клиент получает кредитные услуги. Это уже сейчас стимулирует рынок и будет оставаться основным фактором роста», — сообщил Владимир Малый.

Директор департамента проксимити маркетинга и инноваций Креди Агриколь Банка Денис Бабенко ожидает еще более высоких темпов. «Мы рассчитываем, что рост будет выше 30%», — отметил он.

Он добавил, что дополнительным фактором может стать улучшение макроэкономической и ситуации в сфере безопасности. По его словам, восстановление экономики будет стимулировать спрос на кредитные продукты в ближайшие годы.

Фінансовий клуб По материалам:

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