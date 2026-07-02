Инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли исторического максимума Сегодня 16:12 — Кредит&Депозит

Украинцы продолжают инвестировать в ОВГЗ

Интерес украинцев к государственным облигациям вышел на рекордный уровень. В июне 2026 года объем ОВГЗ в собственности физических лиц стал самым большим за всю историю рынка.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Так, на 24 июня 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг исторического максимума — 153,6 млрд грн.

На 1 июля объем вложений населения составил 150 млрд грн. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 33,9% больше, чем в начале 2026 года. За год доля физических лиц среди всех держателей ОВГЗ выросла с 5,1% до 7,6%.

Росли вложения и других категорий инвесторов. Портфель страховых компаний увеличился на 29,8% - до 24,6 млрд грн, юридических лиц — на 14,7%, до 213,4 млрд грн. Крупнейшими держателями государственных облигаций остаются банки, владеющие бумагами на 916,3 млрд грн, или 46,3% рынка.

В то же время, портфель Национального банка Украины за год сократился на 2,5% — до 655,8 млрд грн, а его доля уменьшилась с 36,6% до 33,2%. Доля нерезидентов также остается небольшой — 0,9% рынка, или 17,8 млрд грн.

Сколько денег привлекло государство

По результатам аукционов по размещению ОВГЗ в первом полугодии 2026 года в государственный бюджет привлекли более 254,1 млрд грн. Из них 189,1 млрд грн поступило от первоначального размещения облигаций, еще 65 млрд грн благодаря аукционам обмена.

Только в июне Министерство финансов провело 14 аукционов, привлекая более 36,07 млрд грн в эквиваленте.

Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ составила 15,05% годовых, а облигаций в евро — 3,18%.

Кроме того, Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ. Инвесторам предложили заменить облигации с погашением в июле 2026 года новыми бумагами, которые будут погашаться в ноябре 2029 года. Это позволило снизить долговую нагрузку на государственный бюджет в текущем году.

Как купить ОВГЗ

С начала полномасштабной войны из-за внутренних государственных заимствований Украина уже привлекла более 2,2 трлн грн. Сегодня внутренний рынок ОВГЗ является одним из ключевых источников финансирования государственного бюджета.

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