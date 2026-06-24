Минэнерго впервые за 20 лет инвестировало деньги резерва в ОВГЗ Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Мионобороны проинвестировало в ОВГЗ

Министерство энергетики Украины впервые почти за 20 лет проинвестировало денежные средства финансового резерва в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль.

Такой шаг должен оградить эти средства от инфляции и обеспечить их сохранность в долгосрочной перспективе.

Первые инвестиции и объемы резерва

Министерство энергетики уже направило около 400 млн грн в государственные ценные бумаги. В 2026 году объем инвестирования финансового резерва планируется на уровне примерно 785 млн грн.

Денежные средства формируются за счет ежемесячных взносов АО «НАЭК «Энергоатом» — около 65,4 млн грн, которые поступают в специальный фонд для обеспечения будущего вывода из эксплуатации ядерных объектов.

Зачем инвестируют в ОВГЗ

До этого времени финансовый резерв фактически не работал как инвестиционный инструмент, из-за чего накопленные средства теряли часть стоимости из-за инфляции.

Инвестирование в ОВГЗ имеет несколько целей:

защита средств от инфляционного обесценивания;

сохранение их покупательной способности;

получение дополнительного дохода для увеличения резерва;

усиление финансовой устойчивости системы ядерной безопасности

Долгосрочная цель системы

В Украине постепенно формируют систему финансового обеспечения будущего снятия с эксплуатации ядерных установок в соответствии с международными обязательствами и мировыми практиками.

Использование ОВГЗ как инструмента управления резервом считается надежным механизмом, позволяющим более эффективно работать с государственными деньгами и повышать способность государства выполнять обязательства в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Как мы сообщали ранее, ОВГЗ идеально подходят розничному инвестору: инвестировать можно от 1 тыс. гривен, их легко продать, они достаточно ликвидны, а главное, в отличие от депозитов, доходы от ОВГЗ не облагаются налогом.

Также мы делились расчетами , сколько вы могли заработать на ОВГЗ за последние 10 лет.

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