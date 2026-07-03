На оборону ушло 63% бюджета: почему Украина зависит от международной помощи Сегодня 08:03 — Казна и Политика

Средства госбюджета

По итогам первого полугодия 2026 года доходы общего фонда госбюджета выросли более чем на пятую часть, а больше всего средств государство направило на оборону. В то же время более трети всех невоенных расходов удалось профинансировать благодаря международной поддержке.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

Какие налоги обеспечили наибольшие поступления

По словам Подлассы, доходы общего фонда государственного бюджета без учета грантов составляли 1,3 трлн. грн ., что почти соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает результат первого полугодия 2025 года.

Наибольшие поступления обеспечили:

импортный НДС — 318,2 млрд грн;

НДФЛ и военный сбор — 204,9 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 186,4 млрд грн;

НДС с произведенных в Украине товаров (после возмещения) — 160 млрд грн;

средства Национального банка Украины — 146,1 млрд грн;

импортный акциз — 86,3 млрд грн;

внутренний акциз — 66,1 млрд грн;

дивиденды и часть чистой прибыли государственных предприятий — 46,6 млрд грн;

ввозная пошлина — 30,9 млрд грн;

рентная плата — 28,8 млрд грн.

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Перевыполнение плана было зафиксировано по налогу на прибыль предприятий, НДФЛ и военному сбору, импортному акцизу и рентной плате. В то же время меньше плана оказались поступления от НДС на производимые в Украине товары, дивидендов государственных предприятий, импортного НДС, внутреннего акциза и ввозной пошлины.

Более трети расходов профинансировала международная помощь

В первом полугодии Украина получила более 18 млрд. долларов международной помощи для финансирования невоенных расходов общего фонда бюджета. Около 13 млрд долларов из этой суммы составила безвозвратная финансовая поддержка, в том числе средства по программе ERA Loans и макрофинансовая помощь Европейского Союза в рамках Ukraine Support Loan.

По словам Пидласой, международная помощь покрывает более 37% расходов бюджета, поэтому для сохранения финансовой стабильности Украина должна и далее выполнять обязательства перед международными партнерами, в частности в рамках программы МВФ и Ukraine Facility.

Кроме того, за шесть месяцев 2026 года благодаря размещению ОВГЗ в общий фонд госбюджета привлекли еще 230,4 млрд грн.

На что государство потратило больше всего средств

Общий объем расходов государственного бюджета в первом полугодии составил 2,2 трлн грн, что на 8,7% меньше плана. Основной причиной стало более медленное использование средств на капитальные проекты.

Больше всего средств из общего фонда направили на:

оборону — 1,4 трлн грн, или 63% всех расходов;

погашение государственного долга — 288,9 млрд грн;

социальную защиту населения и поддержкуветеранов — 227,5 млрд грн;

обслуживание государственного долга — 184,5 млрд грн;

программу медицинских гарантий и скрининг здоровья — 92,9 млрд грн;

выплату зарплат учителям — 92,7 млрд грн;

дотации местным бюджетам — 26,5 млрд грн.

Ранее мы сообщали , что на днях в специальный фонд Государственного бюджета поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

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