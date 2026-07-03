ГНС разъяснила правила освобождения от НДС товаров оборонного назначения

Операции по поставке товаров оборонного назначения освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость независимо от того, кто производит оплату и за счет каких источников финансируется закупка.
Такое разъяснение содержит Обобщающая налоговая консультация, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 12 июня 2026 № 314.
Документ подготовлен на основе практических вопросов, возникающих у налогоплательщиков при применении льготного режима налогообложения НДС в отношении товаров оборонного назначения.
От кого поступает оплата — значения не имеет
Консультация четко определяет: право на освобождение от НДС не зависит то того, кто платит за товар. Ключевым условием является соответствие товаров требованиям законодательства и использования их для нужд обороны.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство освободило от уплаты пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих, которые поставщик импортирует для выполнения государственных оборонных контрактов при условии, что эти компоненты были уничтожены при выполнении контракта.
Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал законопроект № 13421, который имеет целью поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса и укрепить обороноспособность государства. Законопроект предусматривает облегченные условия для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.