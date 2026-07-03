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ГНС разъяснила правила освобождения от НДС товаров оборонного назначения

Казна и Политика
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Операции по поставке товаров оборонного назначения освобождаются от уплаты НДС независимо от того, кто оплачивает закупку
Операции по поставке товаров оборонного назначения освобождаются от уплаты НДС независимо от того, кто оплачивает закупку
Операции по поставке товаров оборонного назначения освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость независимо от того, кто производит оплату и за счет каких источников финансируется закупка.
Такое разъяснение содержит Обобщающая налоговая консультация, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 12 июня 2026 № 314.
Документ подготовлен на основе практических вопросов, возникающих у налогоплательщиков при применении льготного режима налогообложения НДС в отношении товаров оборонного назначения.

От кого поступает оплата — значения не имеет

Консультация четко определяет: право на освобождение от НДС не зависит то того, кто платит за товар. Ключевым условием является соответствие товаров требованиям законодательства и использования их для нужд обороны.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правительство освободило от уплаты пошлины и НДС повторный ввоз комплектующих, которые поставщик импортирует для выполнения государственных оборонных контрактов при условии, что эти компоненты были уничтожены при выполнении контракта.
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Также мы писали, что Владимир Зеленский подписал законопроект № 13421, который имеет целью поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса и укрепить обороноспособность государства. Законопроект предусматривает облегченные условия для предприятий ОПК, Вооруженных Сил и других силовых структур при импорте, временном ввозе или переработке оборонных товаров.
По материалам:
Finance.ua
ГНСНДСНалоги
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