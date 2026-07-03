Когда неиспользованные средства кешбэка вернут в государственный бюджет — срок Сегодня 11:00 — Личные финансы

Когда неиспользованные средства кешбэка вернут в государственный бюджет — срок

С 3 июля украинцы начнут получать кешбэк за апрель. Вместе с апрельской выплатой украинцы получат и кешбэк на горючее, действовавший с 20 марта по 31 мая.

Чтобы все успели использовать средства после их зачисления, правительство продлит срок их использования до 31 июля.

Об этом напоминает «Дія».

Минэкономики подготовило проект решения, который продлит срок использования средств программ:

Национальный кешбэк;

Зимняя 1000 грн;

кешбэк на горючее.

После 31 июля 2026 года неиспользованные средства вернут в государственный бюджет. Программа «Национальный кешбэк» продолжает работать в обычном режиме.

А что с кешбэком за май и июнь

Кешбэк за май, июнь и последующие месяцы можно использовать до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года.

На что можно потратить кешбэк:

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

продукты украинского производства;

благотворительность и донаты на ВСУ.

Ранее Finance.ua пошагово расписал в статье все действия, которые необходимо в случае, если кешбэк не начислен:

Шаг 1. Убедиться, что кешбэк действительно предусмотрен.

Шаг 2. Обратиться в службу поддержки.

Шаг 3. Проконтролировать решение банком проблемы.

Шаг 4. Если банк отказал в решении проблемы, обратиться официально.

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