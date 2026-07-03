Какую сумму сбережений экономисты рекомендуют иметь в 2026 году? Сегодня 17:10 — Личные финансы

Какую сумму сбережений экономисты рекомендуют иметь в 2026 году?

Сегодня разберемся, что происходит с пенсионным возрастом в Европе — и сравним это с тем, что ждет украинцев.

А начнем с одной важной новости, касающейся непосредственно тех, кто сейчас думает о предстоящей пенсии. В парламенте уже заговорили о возможных изменениях условий выхода на пенсию — и эти изменения могут затронуть практически каждого.

Депутаты сообщают о наработках, рассматриваемых в рамках предстоящей пенсионной реформы. Пока это только предварительные предложения — не готовый законопроект, и никаких окончательных решений парламент не принимал. Но озвученные идеи уже заслуживают внимания. Итак, что предлагают. Право выйти на пенсию в 60 лет будут иметь те, кто накопит не менее 35 лет страхового стажа.

Для тех, у кого стажа от 25 лет, пенсионный возраст может составлять 63 года. Те, кто не смог набрать необходимый стаж, смогут претендовать на пенсию только после 65 лет. При этом ни профессия, ни сфера деятельности на пенсионный возраст не будут влиять — только продолжительность страхового стажа.

Среди других инициатив — повышение коэффициента замещения заработной платы пенсионными выплатами. В профильном комитете считают, что этот показатель должен быть не менее 40%, а в перспективе может возрасти до 60%. Проще говоря: пенсия должна составлять большую долю той зарплаты, которую человек получал до выхода на отдых.

Отдельное внимание депутаты уделяют пенсиям военнослужащих. Действующая модель, основанная на принципе выслуги лет, создавалась преимущественно для кадровых военных и уже не отвечает современным реалиям полномасштабной войны.

Также рассматривается возможность постепенного внедрения накопительной системы, прежде всего для профессиональных пенсий, с ориентацией на опыт стран ЕС. А для работников с более высоким уровнем доходов изучается вариант накопительного компонента через систему Государственной казначейской службы. Но еще раз подчеркну все эти предложения пока на стадии обсуждения.

Дания

Страна, которая решила вопрос пенсионного возраста довольно решительно. В мае 2025 года датский парламент принял закон о постепенном повышении пенсионного возраста. 81 депутат проголосовал «за». Впрочем, не все граждане страны были с этим согласны, но решение приняли. По новому закону люди будут выходить на пенсию в 70 лет. Сейчас пенсионный возраст в Дании — 67 лет.

О датской модели заговорили и в Германии. Бывший советник правительства ФРГ Бернд Раффельгюшен заявил местной газете, что пенсионный возраст нужно очень быстро поднять до 70 лет — чтобы реформа зацепила хотя бы поколение «бэби-бумеров», то есть тех, кто родился в первые два десятилетия после Второй мировой войны и начали массово выходить на пенсию.

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом говорит о необходимости реформировать систему пенсионного, социального и медицинского страхования. И цифры здесь красноречивы: к 2035 году один миллион граждан Германии ежегодно будет выходить на пенсию. А это означает одно — нагрузка на молодое поколение, уплачивающая взносы в пенсионный фонд, будет только расти.

В других странах возраст ухода на пенсию в Европе также преимущественно 67 лет. И это значительно выше, чем в Украине. Вот как выглядит последняя актуальная ситуация на 2024 год. В Великобритании пенсионный возраст — 66 лет, как для мужчин, так и для женщин. В Люксембурге — 65 лет. А в Украине — 60 лет, и для мужчин, и для женщин.

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