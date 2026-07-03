НБУ представил серебряную памятную монету (фото, детали) Сегодня 15:14 — Личные финансы

НБУ представил серебряную памятную монету (фото, детали)

Ко дню рождения США НБУ выпустил новую серебряную памятную монету «250 лет со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки».

Сегодня ее презентовал глава НБУ Андрей Пышный во время торжеств Посольства США в Украине по случаю юбилея провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

«За эти два с половиной столетия Соединенные Штаты Америки прошли путь от молодой республики к когорте великих держав, определяющих современный мир. Для украинцев эта история имеет особое значение. Мы хорошо знаем, что независимость никогда не является подарком судьбы. Ее нужно добиваться, защищать и отстаивать каждый день. В разные века наши страны проходили свой путь к утверждению свободы и независимости. Но в основе этого пути всегда была одна общая убежденность: народ имеет право определять свое будущее. Украина искренне чтит своих американских друзей. Именно в знак уважения и признательности Национальный банк представляет серебряную памятную монету „250 лет со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки“. Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США», — сказал Глава НБУ Андрей Пышный.

О монете

Номинал памятной монеты — 10 гривен.

Она изготовлена ​​из серебра, массой — 31,1 г.

На аверсе изображен стилизованный фрагмент развевающегося флага США и слова «Многії літа!».

На реверсе монеты рядом изображены монументы «Статуя Свободы» и «Родина-мать» с символическим огнем свободы, олицетворяющим независимость, демократию и общие ценности США и Украины.

Художник — Владимир Таран.

Тираж — 3000 штук.

Где купить

Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. О начале продаж узнайте на их сайтах.

стоит 63 578 грн. При этом на продажу монет установлен лимит — каждый желающий может приобрести не более 5 штук. Мы также писали вчера , что НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном. Отчеканенная из золота, она называется «Архістратиг Михаїл» иПри этом на продажу монет установлен лимит — каждый желающий может приобрести не более 5 штук.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.