НБУ представил серебряную памятную монету (фото, детали)

Сегодня ее презентовал глава НБУ Андрей Пышный во время торжеств Посольства США в Украине по случаю юбилея провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.
«За эти два с половиной столетия Соединенные Штаты Америки прошли путь от молодой республики к когорте великих держав, определяющих современный мир. Для украинцев эта история имеет особое значение. Мы хорошо знаем, что независимость никогда не является подарком судьбы. Ее нужно добиваться, защищать и отстаивать каждый день. В разные века наши страны проходили свой путь к утверждению свободы и независимости. Но в основе этого пути всегда была одна общая убежденность: народ имеет право определять свое будущее. Украина искренне чтит своих американских друзей. Именно в знак уважения и признательности Национальный банк представляет серебряную памятную монету „250 лет со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки“. Это наше посвящение многолетнему партнерству Украины и США», — сказал Глава НБУ Андрей Пышный.
О монете
Номинал памятной монеты — 10 гривен.
Она изготовлена из серебра, массой — 31,1 г.
На аверсе изображен стилизованный фрагмент развевающегося флага США и слова «Многії літа!».
На реверсе монеты рядом изображены монументы «Статуя Свободы» и «Родина-мать» с символическим огнем свободы, олицетворяющим независимость, демократию и общие ценности США и Украины.
Художник — Владимир Таран.
Тираж — 3000 штук.
Где купить
Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. О начале продаж узнайте на их сайтах.
Мы также писали вчера, что НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном. Отчеканенная из золота, она называется «Архістратиг Михаїл» и стоит 63 578 грн. При этом на продажу монет установлен лимит — каждый желающий может приобрести не более 5 штук.