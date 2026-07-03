Инвалидность не защищает автоматически: кого могут мобилизовать

Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине — тема, которая остается актуальной на протяжении всего военного положения. Принципиальных изменений в правилах призыва этой категории граждан в июле 2026 года не предусматривается.
Однако важно понимать, что само по себе наличие инвалидности не гарантирует автоматической защиты от мобилизации — следует своевременно оформить документы и следить за их сроком действия.
Согласно документу, право на отсрочку имеют мужчины с любой группой инвалидности — I, II и III. Но если говорить о том, какая инвалидность не подлежит мобилизации, ответ однозначный — любой официально подтвержденный.
Как уже отмечалось выше, здесь важно понимать одну деталь — сам факт инвалидности не дает отсрочку автоматически.
Это означает, что гражданин обязан самостоятельно подать заявление и оформить отсрочку — через приложение Резерв+, ЦПАУ или лично в ТЦК и СП. Если этого не сделать, то сотрудники ТЦК могут направить лицо на военно-врачебную комиссию для подтверждения статуса.
Чтобы оформить отсрочку по инвалидности, если человек обращается лично, понадобятся:
документ, подтверждающий инвалидность;
военно-регистрационные документы;
удостоверение личности;
ИНН;
заявление о предоставлении отсрочки.
Отсрочка от мобилизации по инвалидности может предоставляться на 6 или 12 месяцев или быть бессрочной в зависимости от диагноза. Если инвалидность установлена на определенный срок, после окончания срока отсрочку нужно обновлять. В большинстве случаев продление происходит автоматически через реестры, но лучше проверить статус в Резерв+.