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Кабмин утвердил новые сроки и правила для школ

Личные финансы
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Кабинет министров утвердил продолжительность и ключевые особенности учебного процесса для заведений общего среднего образования на 2026−2027 годы.
Главный акцент правительственного решения — максимальная децентрализация и адаптация графиков в ситуации безопасности в каждом отдельном регионе.
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, обучение начнется традиционно — 1 сентября. Однако финал образовательного процесса будет существенно смещен в лето.

Старт по графику

Официальная продолжительность будущего учебного года увеличится. Согласно решению правительства, образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2027 года.
Такое удлинение не означает, что дети будут обязательно сидеть за партами весь первый месяц лета. Продление юридических границ учебного года — это необходимая «подушка безопасности» для украинской системы образования. Дополнительное время требуется, чтобы школы могли гибко догнать программу в случае вероятных блэкаутов, затяжных воздушных тревог или вынужденных каникул в зимний период. Главная цель Кабмина — обеспечить непрерывность обучения даже в самых сложных условиях.

Формат обучения

Несмотря на единую дату старта, формат уроков (очный, дистанционный или смешанный) в каждой общине будет отличаться. Общенационального шаблона не будет.
Областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями учебных заведений будут самостоятельно решать, как будут функционировать школы в каждой отдельной общине. Ключевым фактором при выборе формата станет ситуация в регионе и наличие надежно обустроенных укрытий.
Благодаря этому решению местные власти смогут оперативно реагировать на вызовы войны, не дожидаясь дополнительных указаний из Киева, и гибко организовывать обучение в зависимости от близости к линии фронта или специфики угроз.
По материалам:
Finance.ua
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