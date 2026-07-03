Кабмин утвердил новые сроки и правила для школ Сегодня 18:00 — Личные финансы

Кабинет министров утвердил продолжительность и ключевые особенности учебного процесса для заведений общего среднего образования на 2026−2027 годы.

Главный акцент правительственного решения — максимальная децентрализация и адаптация графиков в ситуации безопасности в каждом отдельном регионе.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, обучение начнется традиционно — 1 сентября. Однако финал образовательного процесса будет существенно смещен в лето.

Старт по графику

Официальная продолжительность будущего учебного года увеличится. Согласно решению правительства, образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2027 года.

Такое удлинение не означает, что дети будут обязательно сидеть за партами весь первый месяц лета. Продление юридических границ учебного года — это необходимая «подушка безопасности» для украинской системы образования. Дополнительное время требуется, чтобы школы могли гибко догнать программу в случае вероятных блэкаутов, затяжных воздушных тревог или вынужденных каникул в зимний период. Главная цель Кабмина — обеспечить непрерывность обучения даже в самых сложных условиях.

Формат обучения

Несмотря на единую дату старта, формат уроков (очный, дистанционный или смешанный) в каждой общине будет отличаться. Общенационального шаблона не будет.

Областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями учебных заведений будут самостоятельно решать, как будут функционировать школы в каждой отдельной общине. Ключевым фактором при выборе формата станет ситуация в регионе и наличие надежно обустроенных укрытий.

Благодаря этому решению местные власти смогут оперативно реагировать на вызовы войны, не дожидаясь дополнительных указаний из Киева, и гибко организовывать обучение в зависимости от близости к линии фронта или специфики угроз.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.