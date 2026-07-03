ТОП-5 признаков того, что вашему кондиционеру требуется обслуживание Сегодня 19:00 — Личные финансы

ТОП-5 признаков того, что вашему кондиционеру требуется обслуживание

Единственным облегчением от жары в большинстве современных квартир является кондиционер. Но когда ваша система выходит из строя, это может означать дорогостоящий ремонт и жару дома.

Регулярное техническое обслуживание помогает выявить эти проблемы, прежде чем они превратятся в серьезные проблемы.

Если вы заметили любой из этих предупреждающих признаков, своевременная планировка профессиональной проверки может сэкономить деньги, улучшить комфорт и помочь поддерживать прохладу в вашем доме в течение всего сезона, пишет SouthernLiving

ТОП-5 признаков того, что вашему кондиционеру может понадобиться профессиональная помощь.

Слабый поток воздуха

Одним из первых признаков проблемы является уменьшение потока воздуха из вентиляционных отверстий. Если в комнатах, которые когда-то быстро охлаждались, воздух теперь кажется душным или неравномерно охлаждается возможно, ваша система не сможет должным образом циркулировать.

Проведите быструю проверку на ощупь, подняв руку к вентиляционному отверстию, чтобы увидеть, выходит ли воздух с полной силой.

Проблема

Слабый воздушный поток может быть связан с несколькими проблемами, включая засоренные воздушные фильтры, заблокированные воздуховоды, неисправные двигатели вентиляторов или замерзшие катушки испарителя.

Хотя проблема может казаться незначительной на первый взгляд, ограниченный воздушный поток заставляет вашу систему работать более интенсивно, чтобы достичь желаемой температуры.

Странные звуки, которых вы раньше не слышали

Кондиционеры никогда не бывают полностью бесшумными, но необычные звуки не следует игнорировать. Стук, лязг, скрежет, визг или жужжание часто свидетельствуют о том, что что-то внутри системы неплотно закреплено, повреждено или изношено.

Проблема

Грохот может свидетельствовать о неплотно закрепленных компонентах, тогда как скрежет может свидетельствовать о проблемах с двигателем. Визг может свидетельствовать о проблемах с ремнем или подшипником, а гудение иногда свидетельствует о проблемах с электричеством.

Неплотно закрепленная деталь может повредить окружающие компоненты, превратив то, что могло быть простым ремонтом, в гораздо большие затраты.

Неприятные запахи

Ваш кондиционер не должен издавать никаких запахов.

Проблема

Если вы чувствуете затхлый запах каждый раз, когда система включается, возможно, внутри устройства или воздуховодов растет плесень или грибок.

Запахи гари или электричества могут вызвать еще большее беспокойство и свидетельствовать о перегреве компонентов или проблемах с проводкой. Рост плесени может повлиять на качество воздуха в помещении и потенциально вызвать аллергию или раздражение дыхательных путей.

Утечка воды вокруг

Небольшая лужа возле кондиционера может сначала не вызывать беспокойство, но влагу вокруг устройства всегда следует проверять.

Проблема

Утечка воды часто происходит, когда трубы для слива конденсата засоряются или когда компоненты внутри системы неисправны.

В некоторых случаях утечки хладагента также могут быть причиной. Хотя сам хладагент не похож на воду, любая утечка, касающаяся системы охлаждения, требует немедленного вмешательства.

Внезапный рост счетов за энергоносители

Если ваш счет за коммунальные услуги внезапно растет без существенного изменения использования, возможно, виноват ваш кондиционер.

Со старением систем или возникновением механических проблем они часто становятся менее эффективными и потребляют больше энергии для обеспечения того же уровня охлаждения.

Проблема

Грязные катушки, неисправные компоненты, проблемы с хладагентом и ограничение потока воздуха могут заставить устройство работать на пределе.

Постоянный рост часто сигнализирует о том, что назрело техническое обслуживание.

Раннее решение проблем эффективности может помочь снизить эксплуатационные расходы, продлить срок службы системы и предотвратить поломку в середине лета, когда вам больше всего нужен прохладный воздух.

Выводы

Регулярное техническое обслуживание помогает выявить эти проблемы, прежде чем они превратятся в серьезные проблемы.

Если вы заметили любой из этих признаков, своевременное планирование профессиональной проверки может сэкономить деньги, улучшить комфорт и помочь поддерживать прохладу в вашем доме в течение всего сезона.

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