Испанец подобрал на улице картину, цена которой оказалась 150 тысяч евро

На самом деле полотно принадлежало севильской семье, владевшей им много лет и даже возившей с собой в отпуска. В тот день хозяева собирались положить картину в багажник авто, но забыли ее у стены и уехали. Когда стало ясно, что картины уже не было.
Семья расклеила объявление о пропаже «картины большой сентиментальной ценности», сознательно не упоминая ни имени Сорольи, ни реальной стоимости произведения. Поиски ничего не давали до вторника.
Тем временем Уртадо, живущий в 525 километрах от Севильи — в Мурсии, привез находку домой и решил исследовать ее с помощью искусственного интеллекта.
«ИИ выдал какие-то сумасшедшие суммы, поэтому я начал искать информацию онлайн и позвонил по телефону в аукционный дом в Мадриде. Я прислал им фото, и они быстро ответили, что это оригинал Сорольи», — рассказал мужчина изданию El Mundo.
Впрочем, шиковать с редким полотном Уртадо пришлось недолго. Узнав из новостей о «похищенной» картине — с тем же фото, которое предоставила семья, — он сразу понял, что делать.
«Я сразу позвонил в полицию и сказал, что новость о краже неправдива. Объяснил, что ничего не воровал, а просто подобрал картину на улице», — отметил он.
Полиция вернула произведение искусства семье в Севилье, а те пообещали Уртадо небольшой подарок в благодарность. По его словам, владельцы рассказали, что в тот день на дороге была сильная пробка и все машины вокруг сигналили — поэтому они понервничали и забыли картину у стены.
Ранее мы писали, что Испания заплатит 15 тыс. евро за переезд в пустую деревню.
Справка Finance.ua:
Хоакин Соролья — известный художник 19−20 века. Он известен работой со светом и морскими пейзажами. Его картины стоят до 150 тысяч евро.
Картины художника выполнены в стиле импрессионизма. Импрессионизм — это художественный стиль, авторы которого не прорисовывают мелкие детали, а стремятся передать общее впечатление и эмоции от света и цвета.