Испанец подобрал на улице картину, цена которой оказалась 150 тысяч евро Сегодня 18:10 — Мир

Испанец подобрал на улице картину, цена которой оказалась 150 тысяч евро

Испанец по имени Андрес Уртадо подобрал на улице картину, которую принял за выброшенный мусор.

Позже выяснилось, что мужчина случайно стал обладателем оригинального произведения художника Хоакина Сорольи стоимостью до 150 тысяч евро.

57-летний Уртадо приехал в Севилью на выходные с семьей и увидел картину, приставленную к стене на улице. На холсте были изображены две лодки у пляжа, но сам сюжет мужчину не заинтересовал.

«Мы забрали ее из-за рамы, а не из-за самой картины», — рассказал он Radio Sevilla.

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На самом деле полотно принадлежало севильской семье, владевшей им много лет и даже возившей с собой в отпуска. В тот день хозяева собирались положить картину в багажник авто, но забыли ее у стены и уехали. Когда стало ясно, что картины уже не было.

Семья расклеила объявление о пропаже «картины большой сентиментальной ценности», сознательно не упоминая ни имени Сорольи, ни реальной стоимости произведения. Поиски ничего не давали до вторника.

Тем временем Уртадо, живущий в 525 километрах от Севильи — в Мурсии, привез находку домой и решил исследовать ее с помощью искусственного интеллекта.

«ИИ выдал какие-то сумасшедшие суммы, поэтому я начал искать информацию онлайн и позвонил по телефону в аукционный дом в Мадриде. Я прислал им фото, и они быстро ответили, что это оригинал Сорольи», — рассказал мужчина изданию El Mundo.

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Впрочем, шиковать с редким полотном Уртадо пришлось недолго. Узнав из новостей о «похищенной» картине — с тем же фото, которое предоставила семья, — он сразу понял, что делать.

«Я сразу позвонил в полицию и сказал, что новость о краже неправдива. Объяснил, что ничего не воровал, а просто подобрал картину на улице», — отметил он.

Полиция вернула произведение искусства семье в Севилье, а те пообещали Уртадо небольшой подарок в благодарность. По его словам, владельцы рассказали, что в тот день на дороге была сильная пробка и все машины вокруг сигналили — поэтому они понервничали и забыли картину у стены.

Ранее мы писали , что Испания заплатит 15 тыс. евро за переезд в пустую деревню.

Справка Finance.ua:

Хоакин Соролья — известный художник 19−20 века. Он известен работой со светом и морскими пейзажами. Его картины стоят до 150 тысяч евро.

Картины художника выполнены в стиле импрессионизма. Импрессионизм — это художественный стиль, авторы которого не прорисовывают мелкие детали, а стремятся передать общее впечатление и эмоции от света и цвета.

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