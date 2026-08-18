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Украинцы в Германии могут обменивать водительские права без экзаменов

Мир
72
Водитель за рулем
Водитель за рулем
Украинцы в Германии смогут обменивать водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. Украину официально включили в список государств, для которых действует упрощенный порядок обмена.
Соответствующие изменения вступили в силу 18 августа 2026 года после официального обнародования в немецком Федеральном вестнике законов.

Что изменилось

Ранее для граждан стран вне ЕС, в частности Украины, обмен удостоверения по общему правилу требовал сдачи теоретического и практического экзаменов. Теперь для большинства категорий украинские водительские удостоверения можно обменять без этих экзаменов.
Отдельно украинцам упростили сдачу экзамена для тех, кто впервые получает права в Германии или открывает новую категорию: украинский язык добавили в перечень языков, на которых можно сдавать теоретическую часть экзамена.
Изменения связаны с тем, что немецкие власти считают украинскую систему водительских удостоверений сопоставимой с европейскими.

Какие категории можно обменять без экзаменов

Новые правила охватывают основные категории водительских удостоверений:
  • A1, A — мотоциклы;
  • B, BE — легковые автомобили;
  • C1, C1E, C, CE — грузовой транспорт;
  • D1, D1E, D, DE — автобусы.
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В то же время, упрощенный обмен не распространяется на категории B1 и T (B1 касается, в частности, трициклов и квадроциклов, а T — тракторов).
Для категорий, связанных с грузовым и пассажирским транспортом, также необходимо будет подтвердить соответствие требованиям здоровья и зрения.
Есть и отдельное исключение: если украинские категории C или D были получены без категории B, для получения немецкой категории B придется сдавать теоретический и практический экзамены.

Где обменивать украинские права

Для обмена украинского водительского удостоверения нужно обратиться в местный орган, который занимается выдачей водительских прав — Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde — по месту жительства в Германии.
Ведомство проверит документы заявителя и право управления транспортом соответствующих категорий.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверениеГермания
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