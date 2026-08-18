Купил грузовой контейнер и нашел в нем клад — детали Сегодня 18:33 — Мир

Купил грузовой контейнер и нашел в нем клад — детали

Мужчина из Калифорнии, приобрел заброшенный морской грузовой контейнер, содержимое которого оказалось значительно дороже самой покупки, пишет Supercar Blondie .

YouTube-блогер Брент Ривера вместе с друзьями обнаружил контейнер недалеко от порта Лос-Анджелеса. Он частично находился в воде у береговой линии и, вероятно, оказался там после шторма.

Сначала мужчины планировали получить доступ к контейнеру, чтобы проверить его содержимое и, возможно, заработать на найденных вещах. Однако их прервала администрация причала, обвинившая компанию в незаконном проникновении на территорию. В итоге Ривере удалось договориться с владельцем и приобрести контейнер за 20 тысяч долларов.

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При этом покупка была настоящей лотереей, ведь мужчина не знал, что внутри. «Этот морской контейнер может стоить миллионы. Но если все содержимое повреждено, он также может не стоить ничего», — сказал Ривера.

После открытия контейнера мужчин ждало немало неожиданностей. Внутри они обнаружили пустой деревянный гроб, фейерверки и коробку с ядовитыми змеями. В то же время, среди груза были и более ценные вещи — гуманоидный робот, способный танцевать и выполнять движения кунг-фу, робот-собака и электрическая доска для серфинга.

Контейнер также содержал десятки водостойких iPhone, MacBook, консоли PlayStation 5, солнцезащитные очки Louis Vuitton и запечатанные карты Pokémon. Все это уже могло обеспечить владельцам немалую прибыль.

Однако главная находка ждала мужчин в самом конце контейнера. Там стоял полностью невредимый трехколесный супермобиль Polaris Slingshot, стоимость которого оценивается примерно в $50 тысяч.

Как отмечает Supercar Blondie, автомобиль практически не пострадал, несмотря на то, что контейнер долгое время находился у моря. Для покупателей это стало главным призом рискованной сделки — одна только машина уже могла перекрыть расходы на приобретение контейнера более чем в два раза.

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