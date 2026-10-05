В Норвегии введут временный запрет на очки с искусственным интеллектом

Правительство Норвегии планирует ввести временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в ряде публичных мест. В то же время, в стране создадут экспертную группу, которая разработает рекомендации по постоянному регулированию таких технологий на государственном уровне.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Где могут запретить смарт-очки

Временный запрет касается использования смарт-очков с искусственным интеллектом в публичных местах — парках, пляжах, музеях, торговых центрах и на публичных мероприятиях. Он также может распространяться на места и мероприятия для детей, такие как школы, детские сады, игровые площадки и досуговые клубы.

Кроме того, запрет может касаться мест, где конфиденциальность имеет особое значение, таких как медицинские учреждения и спортивные комплексы с раздевалками и душевыми.

Правительство также рассмотрит вопрос распространения запрета на университеты, колледжи и другие учебные заведения.

Почему в Норвегии хотят ограничить технологию

«Меня беспокоит внедрение новой мощной технологии, с помощью которой люди рискуют быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио без их ведома. Поэтому мы предложим временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах», — отметил министр цифровизации и государственного управления Торгейр Микаэль.

Правительство не планирует вводить полный запрет на очки с искусственным интеллектом и другие носимые на теле технологии. Такие вещи в дальнейшем можно использовать в отдельных местах, а также в сугубо частных целях, например, если человек находится в местах, где нет риска снимать или фотографировать других людей без их согласия.

Правительство как можно скорее подаст в Стортинг соответствующий законопроект. Параллельно с этим будет создана экспертная группа для разработки постоянного национального регулирования носимых на теле технологий.