Сколько россиян переехали в ЕС с начала войны: где больше всего
Где больше всего россиян с видами
- в Германии — 218 тысяч,
- Испании — 116,8 тысячи
- Эстонии — 78,4 тысячи.
Наиболее заметно количество выросло
- в Испании — на 44,4 тысячи,
- на Кипре — на 26,8 тысячи
- во Франции — на 13,7 тысячи.
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