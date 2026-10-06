Сколько россиян переехали в ЕС с начала войны: где больше всего

Число граждан россии с видами на жительство и постоянным ВНЖ в странах Евросоюза выросло на 105 тысяч с начала полномасштабной войны против Украины.

В конце 2021 года такие документы имели 771,8 тысячи россиян, то к концу 2025-го уже 876,6 тысячи. Общий рост составил 13,6%, свидетельствуют данные Eurostat.

Где больше всего россиян с видами

в Германии — 218 тысяч,

Испании — 116,8 тысячи

Эстонии — 78,4 тысячи.

Наиболее заметно количество выросло

в Испании — на 44,4 тысячи,

на Кипре — на 26,8 тысячи

во Франции — на 13,7 тысячи.

В Португалии количество россиян с видами на жительство возросло в 3,5 раза.

В то же время в Латвии их количество сократилось на 14,9 тысяч, в Эстонии — на 9 тысяч, в Чехии — на 7,8 тысяч.

За пределами ЕС значительными направлениями российской эмиграции стали Турция, Грузия, Казахстан, Сербия и Армения.