0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько россиян переехали в ЕС с начала войны: где больше всего

Мир
134
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Сколько россиян переехали в ЕС с начала войны: где больше всего
Сколько россиян переехали в ЕС с начала войны: где больше всего
Число граждан россии с видами на жительство и постоянным ВНЖ в странах Евросоюза выросло на 105 тысяч с начала полномасштабной войны против Украины.
В конце 2021 года такие документы имели 771,8 тысячи россиян, то к концу 2025-го уже 876,6 тысячи. Общий рост составил 13,6%, свидетельствуют данные Eurostat.

Где больше всего россиян с видами

  • в Германии — 218 тысяч,
  • Испании — 116,8 тысячи
  • Эстонии — 78,4 тысячи.

Наиболее заметно количество выросло

  • в Испании — на 44,4 тысячи,
  • на Кипре — на 26,8 тысячи
  • во Франции — на 13,7 тысячи.
В Португалии количество россиян с видами на жительство возросло в 3,5 раза.
В то же время в Латвии их количество сократилось на 14,9 тысяч, в Эстонии — на 9 тысяч, в Чехии — на 7,8 тысяч.
За пределами ЕС значительными направлениями российской эмиграции стали Турция, Грузия, Казахстан, Сербия и Армения.
Больше всего россиян с видами на жительство среди них было в Казахстане — 107,1 тысячи, и Турции — 75,9 тысячи.
По материалам:
Finance.ua
россияЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems