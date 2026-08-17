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ТОП-10 лучших мест для отдыха и путешествий для тех, кому за 50 (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-10 лучших мест для отдыха и путешествий для тех, кому за 50 (инфографика)
ТОП-10 лучших мест для отдыха и путешествий для тех, кому за 50 (инфографика)
Опрос, проведенный среди 2000 взрослых, показал, что Новая Зеландия, Япония и Австралия — это места, которые старшее поколение больше всего хотело бы посетить больше всего.
Другие места, такие как Канада, Мальдивы и Исландия, также вошли в 10 лучших направлений, которые остаются в их списках желаний.
Об этом пишет Daily Express.
Исследование, проведенное компанией OnePoll, показало, что среднестатистический взрослый считает, что он переживет пять по-настоящему незабываемых моментов.
«Путешествия дают нам отличную возможность получить незабываемые впечатления, и солнечное затмение на этой неделе — идеальное напоминание о том, чтобы начать строить планы», — добавил представитель Icelandair.
<i>Создано по finance.ua с помощью АИ</i>
Создано по finance.ua с помощью АИ
Но не только пожилые люди испытывают трудности с путешествиями: 42% представителей поколения Z и 47% миллионов тоже сожалеют, что не имели возможности путешествовать больше, чем до сих пор.
Наблюдение за северным сиянием — это один из самых интересных туристических опытов, которых они больше всего ждут (41% представителей поколения Z и 42% миллионалов).

Лучшие места для отдыха и путешествий для людей старше 50 лет

<i>Создано по finance.ua с помощью АИ</i>
Создано по finance.ua с помощью АИ
Также оказалось, что 71% всех опрошенных взрослых уверены, что никогда не поздно наверстать потерянное время, и многие считают, что посещение новых мест (37%) или наблюдение за природными явлениями (18%) положительно повлияет на их жизнь.
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Планирование отдыха в Европе традиционно начинается с выбора и бронирования жилья — это самая весомая статья расходов в туристическом бюджете. Стоимость зависит как от выбранного региона, так и от формата размещения.
В этом материале Finance.ua рассказывает, сколько стоит краткосрочная аренда в популярных странах Европы в 2026 году, какие могут быть скрытые и дополнительные расходы и как сэкономить на аренде жилья во время отдыха.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
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