Некоторые ФЛП могут лишиться упрощенки: о каких ограничениях нужно знать

Третья группа единого налога дает предпринимателям много возможностей, но это не означает, что ФЛП может работать без ограничений. При определенных нарушениях предприниматель рискует получить повышенную ставку налога или лишиться права на упрощенную систему. Особенно важно следить за годовым доходом, видами деятельности и другими требованиями Налогового кодекса.

Это подчеркивают юристы компании Yankiv . Рассказываем, какие правила действуют для ФЛП 3 группы и почему можно потерять упрощенку.

Почему ФЛП выбирают 3 группу

Упрощенная система налогообложения предусматривает уплату единого налога вместо отдельных налогов и сборов на определенных законодательством условиях.

Третья группа — один из самых универсальных вариантов для предпринимателей. Ее выбирают, в частности, те, кто предоставляет услуги, продает товары, производит продукцию, сдает имущество в аренду, занимается логистикой или электронной коммерцией.

Среди ФЛП 3 группы есть ІТ-специалисты, маркетологи, дизайнеры, консультанты, бухгалтеры, юристы, владельцы интернет-магазинов, производители и перевозчики.

Важная особенность этой группы — возможность работать с разными категориями клиентов. Предприниматели могут сотрудничать с физическими лицами, другими ФЛП, юридическими лицами, независимо от их системы налогообложения, а также нерезидентами, отмечают специалисты.

Кроме того, для 3 группы нет ограничения по количеству наемных работников.

В то же время, пребывание на упрощенной системе имеет свои условия. Налоговый кодекс устанавливает, в частности, предельный объем дохода и перечень видов деятельности, несовместимых с упрощенной системой.

Какой доход может получить ФЛП в 2026 году

Одно из главных ограничений для ФЛП 3 группы — годовой лимит дохода.

По правилам Налогового кодекса предприниматель может находиться в 3 группе, если его доход в течение календарного года не превышает 1167 размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

В 2026 году минимальная зарплата на 1 января составляет 8647 грн. Поэтому максимальный годовой доход для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн.

При этом, если минимальная зарплата в течение года растет, это не увеличивает автоматически лимит дохода. Для расчета за весь 2026 год используется именно показатель минимальной зарплаты, установленный по состоянию на 1 января.

Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua. 💰

Юристы отмечают, что важно также правильно определять, какие поступления учитываются в доходе. К нему относятся денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности в наличной или безналичной форме, а также доходы в материальной или нематериальной форме в предусмотренных законом случаях. Также учитывается стоимость безвозмездно полученных товаров, работ или услуг.

В то же время, отдельные поступления в доход плательщика единого налога не включаются. В частности, речь идет о пассивных доходах физического лица — дивиденды, проценты, роялти, страховые выплаты и страховые возмещения, а также бюджетные гранты.

Если ФЛП нарушает установленные требования, это может привести к применению повышенной ставки единого налога, перехода на общую систему налогообложения и других налоговых последствий.