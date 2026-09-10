У ФЛП может быть долг, даже если все оплачено: 9 причин проверить кабинет
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Многие предприниматели полагают: если отчетность подана вовремя, долга перед бюджетом быть не может. На самом деле задолженность часто возникает незаметно — из-за просроченного платежа, технической ошибки или доначисления, и выявляют ее не сразу.
Об этом Finance.ua рассказала Дина Дрижакова, руководитель юридической компании Prima Leader Group. По ее словам, состояние расчетов с бюджетом следует проверять регулярно, а не только перед проверкой или закрытием бизнеса.
Где за несколько минут посмотреть реальную картину долга
Самый достоверный источник информации — электронный кабинет налогоплательщика. В разделе «Состояние расчетов с бюджетом» предприниматель видит отдельно по каждому налогу: сколько начислено, сколько уплачено, есть ли переплата, пеня или долг. Во вкладке «Входящие документы» налоговая также направляет уведомление о возникновении задолженности по реквизитам для уплаты.
Юрист составила пошаговую инструкцию, как это сделать:
войти в Электронный кабинет налогоплательщика;
авторизоваться с помощью КЭП, BankID или другого доступного способа;
открыть раздел «Состояние расчетов с бюджетом»;
выбрать год и нужный налог;
проверить начисления, уплаченные суммы, переплату, недоимку и пеню;
если есть задолженность, выяснить дату и основание ее возникновения.
Альтернатива — мобильное приложение «Моя налоговая». Он тоже показывает состояние расчетов с бюджетом и посылает уведомления о долге, поэтому заходить в полноценный кабинет не обязательно.
Долг или переплата — как не спутать эти понятия
В кабинете предприниматель нередко видит суммы с минусом или плюсом и не понимает, что это значит.
Важно не путать налоговый долг с переплатой.
«Переплата означает, что на учете плательщика есть средства, которые могут быть зачислены в счет соответствующего налогового обязательства или, при определенных условиях, возвращены. Налоговый долг, напротив, свидетельствует о неуплаченном в установленный срок денежном обязательстве», — рассказала Дрижакова.
Девять причин, почему долг появляется даже после уплаты
Самая неприятная ситуация для предпринимателя — когда деньги уже перечислены, а долг в кабинете все равно висит. Причин этому несколько:
налог уплачен после предельного срока;
платеж пошел не на бюджетный счет;
неверно указаны реквизиты платежа;
сумма платежа оказалась меньше требуемой;
начислилась пеня;
налоговая доначислила обязательства;
подана уточняющая декларация с увеличением суммы к уплате;
возникла задолженность по единому социальному вкладу;
платеж просто еще не успел отобразиться в системе ГНС.
Самая распространенная неразбериха — именно последний пункт: предприниматель уже заплатил, а в кабинете долг еще несколько дней показывается как активный.
Что делать, если ФЛП не согласен с начислением
Если сумма налогового долга выглядит подозрительной, не платите ее сразу.
«Сначала нужно выяснить, на основании какого документа возникли обязательства, проверить собственные платежи и поданную отчетность. При необходимости ФЛП может обратиться в налоговый орган для проведения сверки расчетов и исправления ошибки или обжаловать соответствующее решение в установленном законом порядке», — объясняет Дрижакова.
Можно ли проверить долг без электронного кабинета
Да, но отчасти. У ГНС есть сервис «Узнай больше о своем бизнес-партнере» — он показывает, есть ли у контрагента налоговый долг вообще, без детализации сумм.
Однако для своих расчетов этот сервис не подходит: здесь нужны именно данные из Электронного кабинета.
Если долг не погашается, налоговая может направить предпринимателю налоговое требование — официальный документ с суммой задолженности и реквизитами для уплаты. Он приходит именно в электронный кабинет.
Когда следует проверять состояние расчетов
Юрист советует не ждать конца года, а сверяться чаще:
после уплаты основных налогов;
после подачи отчетности;
в случае изменения системы налогообложения;
перед получением справок от налоговой;
перед закрытием ФЛП.
Препятствует ли долг закрытию ФЛП?
Здесь следует различать государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности и прекращения налоговых обязательств. Это не одно и то же — только регистрация закрытия ФЛП наличный долг не отменяет, и платить за ним придется вне зависимости от статуса предпринимателя в реестре.
«Моя главная рекомендация предпринимателям — сделать проверку налогового долга регулярной привычкой. Это занимает несколько минут, но позволяет избежать штрафов, пени, налогового требования, а в отдельных случаях даже принудительного взыскания задолженности или проблем при закрытии ФЛП», — обращает внимание Дрижакова.