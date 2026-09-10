У ФЛП может быть долг, даже если все оплачено: 9 причин проверить кабинет Сегодня 09:50 Проверка расчетов с налоговой

Многие предприниматели полагают: если отчетность подана вовремя, долга перед бюджетом быть не может. На самом деле задолженность часто возникает незаметно — из-за просроченного платежа, технической ошибки или доначисления, и выявляют ее не сразу.

Об этом Finance.ua рассказала Дина Дрижакова, руководитель юридической компании Prima Leader Group. По ее словам, состояние расчетов с бюджетом следует проверять регулярно, а не только перед проверкой или закрытием бизнеса.

Где за несколько минут посмотреть реальную картину долга

Самый достоверный источник информации — электронный кабинет налогоплательщика. В разделе «Состояние расчетов с бюджетом» предприниматель видит отдельно по каждому налогу: сколько начислено, сколько уплачено, есть ли переплата, пеня или долг. Во вкладке «Входящие документы» налоговая также направляет уведомление о возникновении задолженности по реквизитам для уплаты.

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Юрист составила пошаговую инструкцию, как это сделать:

войти в Электронный кабинет налогоплательщика;

авторизоваться с помощью КЭП, BankID или другого доступного способа;

открыть раздел «Состояние расчетов с бюджетом»;

выбрать год и нужный налог;

проверить начисления, уплаченные суммы, переплату, недоимку и пеню;

если есть задолженность, выяснить дату и основание ее возникновения.

Альтернатива — мобильное приложение «Моя налоговая». Он тоже показывает состояние расчетов с бюджетом и посылает уведомления о долге, поэтому заходить в полноценный кабинет не обязательно.

Долг или переплата — как не спутать эти понятия

В кабинете предприниматель нередко видит суммы с минусом или плюсом и не понимает, что это значит.

Важно не путать налоговый долг с переплатой.

«Переплата означает, что на учете плательщика есть средства, которые могут быть зачислены в счет соответствующего налогового обязательства или, при определенных условиях, возвращены. Налоговый долг, напротив, свидетельствует о неуплаченном в установленный срок денежном обязательстве», — рассказала Дрижакова.

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Девять причин, почему долг появляется даже после уплаты

Самая неприятная ситуация для предпринимателя — когда деньги уже перечислены, а долг в кабинете все равно висит. Причин этому несколько:

налог уплачен после предельного срока;

платеж пошел не на бюджетный счет;

неверно указаны реквизиты платежа;

сумма платежа оказалась меньше требуемой;

начислилась пеня;

налоговая доначислила обязательства;

подана уточняющая декларация с увеличением суммы к уплате;

возникла задолженность по единому социальному вкладу;

платеж просто еще не успел отобразиться в системе ГНС.

Самая распространенная неразбериха — именно последний пункт: предприниматель уже заплатил, а в кабинете долг еще несколько дней показывается как активный.

Что делать, если ФЛП не согласен с начислением

Если сумма налогового долга выглядит подозрительной, не платите ее сразу.

«Сначала нужно выяснить, на основании какого документа возникли обязательства, проверить собственные платежи и поданную отчетность. При необходимости ФЛП может обратиться в налоговый орган для проведения сверки расчетов и исправления ошибки или обжаловать соответствующее решение в установленном законом порядке», — объясняет Дрижакова.

Можно ли проверить долг без электронного кабинета

Да, но отчасти. У ГНС есть сервис «Узнай больше о своем бизнес-партнере» — он показывает, есть ли у контрагента налоговый долг вообще, без детализации сумм.

Однако для своих расчетов этот сервис не подходит: здесь нужны именно данные из Электронного кабинета.

Почему не стоит игнорировать налоговое требование

Если долг не погашается, налоговая может направить предпринимателю налоговое требование — официальный документ с суммой задолженности и реквизитами для уплаты. Он приходит именно в электронный кабинет.

Когда следует проверять состояние расчетов

Юрист советует не ждать конца года, а сверяться чаще:

после уплаты основных налогов;

после подачи отчетности;

в случае изменения системы налогообложения;

перед получением справок от налоговой;

перед закрытием ФЛП.

Препятствует ли долг закрытию ФЛП?

Здесь следует различать государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности и прекращения налоговых обязательств. Это не одно и то же — только регистрация закрытия ФЛП наличный долг не отменяет, и платить за ним придется вне зависимости от статуса предпринимателя в реестре.