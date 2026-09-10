Взыскание долгов из пенсий могут изменить: какую сумму хотят оставлять пенсионерам Сегодня 09:47 — Личные финансы Пенсионерка-должница

Если у пенсионера есть долги, после принудительного взыскания с его выплаты хотят гарантировать минимальную сумму, которая должна остаться на жизнь. Речь идет об изменениях в правила взысканий из пенсий.

Об этом рассказала народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, комментируя одну из норм правительственного законопроекта об усилении защиты прав человека во время принудительного исполнения решений.

Сколько хотят оставлять пенсионеру

Правительство предлагает установить правило, согласно которому после всех отчислений пенсионеру должны оставить как минимум прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сегодня это 2595 грн в месяц.

Действующее законодательство определяет максимальный размер отчислений по пенсии:

до 50% - в случае взыскания алиментов, возмещения отдельных видов вреда и в других случаях,

до 20% - по другим видам взысканий.

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В то же время, сейчас нет отдельной гарантии относительно минимальной суммы, которая должна остаться человеку после отчисления.

Условия

Законопроект предлагает установить два условия. Отчисления можно будет производить только тогда, когда пенсия превышает установленный законом прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Кроме того, даже после взыскания пенсионеру не может остаться меньше этой суммы.

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Таким образом, установленные законом 20% или 50% будут оставаться предельными размерами взыскания. Однако если вычет в таком размере уменьшит пенсию ниже прожиточного минимума, взыскать всю рассчитанную сумму будет невозможно.

При этом сам долг не будет списываться. Законопроект не освобождает пенсионеров от исполнения судебных решений, а лишь устанавливает сумму, ниже которой пенсию нельзя будет уменьшать во время принудительного взыскания.

Ранее мы сообщали , что Национальный банк Украины унормировал порядок выполнения поставщиками платежных услуг дебетового перевода средств без согласия плательщика — принудительного списания или взыскания средств. В частности, изменения касаются случаев, когда на счете плательщика на момент принятия соответствующей платежной инструкции недостаточно средств или их нет совсем.