Жилищные компенсации: где больше всего покупают квартиры и почем Сегодня 14:04 — Недвижимость Ветеранам и ВПЛ выплатили более 16 млрд грн на жилье

В 2024—2025 годах государство распределило 16,38 млрд грн на жилищные компенсации для ветеранов, членов семей погибших защитников и защитниц Украины и отдельных категорий ВПЛ по программе Ukraine Facility. Из этой суммы 16,30 млрд грн фактически выплатили получателям. В то же время приобретение жилья за эти средства подтверждено только по 2921 квартире на 7,10 млрд грн.

Об этом говорится в исследовании финансирования жилищных компенсаций в рамках Ukraine Facility.

Авторы исследования отмечают, что такая разница не обязательно свидетельствует о неиспользовании средств: между получением компенсации и фактической покупкой жилья может проходить некоторое время. Также не менее важен факт, что значительную часть средств в оба года распределили в конце бюджетного года.

Кому предусмотрены жилищные компенсации

Исследование посвящено Инвестиции 4b «Обеспечение жильем уязвимых слоев населения» Плана Украины в рамках Ukraine Facility.

Как отмечают авторы исследования, шаги 7.18 и 7.19 Плана Украины предусматривают денежную компенсацию на приобретение жилья для трех групп граждан:

лиц с инвалидностью I-II группы, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и членов их семей.

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В Украине эта инвестиция реализуется не путем строительства жилья за государственные средства, а посредством выплат денежных компенсаций за жилые помещения, причитающиеся для получения.

Для этого правительство направляет субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам. Именно из них компенсации выплачиваются гражданам, состоящим на квартирном учете и относящимся к определенным льготным категориям. Главный распорядитель этой субвенции — Министерство по делам ветеранов Украины.

Сколько компенсаций выплатили в 2024—2025 годах

По данным исследования, в 2024—2025 годах на это направление распределили 16,38 млрд грн, из которых 16,30 млрд грн выплатили в виде денежных компенсаций.

За два года компенсации получили 6 867 человек. В то же время приобретение жилья подтверждено только по 2 921 квартире на общую сумму 7,10 млрд грн.

Аналитики отмечают, что это свидетельствует о высоком уровне финансового выполнения программы, но показывает временный лаг между выплатой компенсации и покупкой жилья.

В 2024 году выплатили 9,82 млрд грн компенсаций или 99,4% от распределенных средств. В общей сложности получателям перечислили 4 265 компенсаций. При этом приобретение жилья подтвердили по 1 295 квартирам на 3,00 млрд грн.

В 2025 году выплаты составили 6,48 млрд. грн., или 99,7% от распределенных средств. Компенсации получили 2602 человека, а приобретение жилья подтвердили уже относительно 1626 квартир на 4,10 млрд грн. То есть по количеству приобретенных квартир и их общей стоимости показатель был выше, чем в 2024 году.

Средний размер выплаченной компенсации также возрос:

в 2024 году он составил около 2,30 млн грн,

в 2025 году — 2,49 млн грн,

в среднем за два года одна компенсация составила около 2,37 млн грн.

Похожая динамика наблюдалась и по фактически приобретенному жилью. Средняя стоимость одной квартиры составляла:

в 2024 году — около 2,31 млн грн,

в 2025 — 2,52 млн грн;

за два года средняя стоимость приобретенной в рамках программы квартиры — около 2,43 млн грн.

В то же время количество приобретенных квартир было меньше, чем количество выплаченных компенсаций. В 2024 году приобретенные квартиры составляли около 30,4% от количества выплаченных компенсаций, в 2025 году — 62,5%, а всего за два года — 42,5%.

Кто получил больше всего компенсаций

Наибольший объем финансирования в 2024—2025 годах пришелся на лиц с инвалидностью. По данным исследования, они получили 10,33 млрд. грн., или 63,3% от общей суммы выплат. Для этой категории выплатили 4192 компенсации, что составляет 61,0% от общего количества.

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На втором месте по объему финансирования были ВПЛ из числа участников боевых действий. Они получили 5,55 млрд. грн., или 34,0% от общей суммы. Количество выплаченных компенсаций составило 2441, или 35,5% от общего количества.

Членам семей направили 0,43 млрд. грн., или 2,6% от общей суммы. По этой категории выплатили 234 компенсации, что составляет 3,4% от общего количества.

По количеству и стоимости фактически приобретенного жилья преобладали лица с инвалидностью.

Средний размер выплат:

для лиц с инвалидностью — 2,46 млн грн;

для ВПЛ из числа участников боевых действий — 2,27 млн ​​грн;

для членов семей — 1,82 млн грн.

Средняя стоимость фактически приобретенной квартиры:

для лиц с инвалидностью — 2,50 млн грн;

для ВПЛ из числа УБД — 2,30 млн грн;

для членов семей — 1,75 млн грн.

В каких регионах выплатили больше всего

Анализ регионального распределения средств, проведенный в исследовании, показал существенную неравномерность как по объемам выплаченных компенсаций, так и по стоимости фактически приобретенного жилья.

Больше всего компенсаций в 2024—2025 годах получили:

г. Киев — 2,44 млрд грн, или 14,9% общей суммы;

Киевская область — 1,82 млрд грн, или 11,1%;

Днепропетровская область — 1,44 млрд грн, или 8,8%;

Одесская область — 1,17 млрд грн, или 7,2%;

Львовская область — 1,16 млрд грн, или 7,1%.

Итого на эти пять регионов пришлось 8,03 млрд грн, или 49,3% всех выплаченных компенсаций.

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Наименьшие суммы выплат зафиксировали в:

Херсонской области — 0,05 млрд грн, или 0,3%;

Черновицкой — 0,16 млрд грн, или 1,0%;

Тернопольской — 0,18 млрд грн, или 1,1%;

Закарпатской — 0,19 млрд грн, или 1,2%;

Сумской — 0,19 млрд грн, или 1,2%.

В то же время, структура фактически приобретенного жилья несколько отличалась.

По общей стоимости приобретенных квартир лидировали г. Киев — 0,97 млрд грн (13,7%), Киевская область — 0,93 млрд грн (13,1%), Винницкая — 0,57 млрд грн (8,1%), Львовская — 0,56 млрд грн (7,9%) и Житомирская — 0,51 млрд грн (7,7%)

Наименьшую общую стоимость приобретенного жилья зафиксировали в Херсонской области — 0,02 млрд грн (0,2%), Тернопольской — 0,07 млрд грн (1,0%), Закарпатской — 0,08 млрд грн (1,1%), Запорожской — 0,09 млрд грн (1,3%), 9,3%, и Сумской —

Где компенсации чаще превращались в жилье

Авторы исследования отдельно сравнили стоимость фактически приобретенного жилья с суммой выплаченных компенсаций в каждом регионе. По их словам, этот показатель не является прямой оценкой эффективности регионов, но позволяет увидеть территориальные отличия между получением компенсации и приобретением жилья.

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Высокий уровень использования компенсаций на приобретение жилья зафиксировали преимущественно в западных, центральных и северных регионах:

Ровенская область — 60,9%;

Черновицкая — 60,2%;

Винницкая — 59,8%;

Волынская — 58,7%;

Черниговская — 56,9%.

Самые низкие значения, как отмечают аналитики, преимущественно наблюдались в прифронтовых или приближенных к зоне боевых действий регионах:

Донецкая область — 25,6%;

Днепропетровская — 30,4%;

Одесская — 32,0%;

Херсонская — 33,2%;

Запорожская — 33,4%.

В то же время, исследователи обращают внимание на важное ограничение такого регионального сравнения. Регион, к которому в отчетности отнесен получатель, не обязательно является регионом, где фактически приобрели жилье.

Компенсация выплачивается через соответствующий местный бюджет по месту нахождения получателя на квартирном учете.

После зачисления средств на специальный счет человек самостоятельно выбирает жилье и может купить его в другой административно-территориальной единице Украины.

Поэтому, как отмечают авторы исследования, приобретение жилья, отображенное в отчетности региона, фактически могло произойти в другой области.

Соответственно, приведенный показатель характеризует среднюю стоимость жилья, приобретенного получателями, состоящими на квартирном учете в соответствующем регионе, а не среднюю рыночную цену квартир непосредственно в этом регионе.

При отсутствии данных о фактическом местонахождении каждого приобретенного объекта невозможно установить, в каких регионах покупали жилье. Поэтому, отмечают авторы, отличия между показателями нельзя объяснять исключительно разницей цен на региональных рынках.

Самый высокий средний показатель стоимости приобретенной квартиры был среди получателей, состоящих на учете в Киеве — 2,92 млн грн.

Выше общего среднего уровня также была средняя стоимость жилья среди получателей, состоящих на учете в:

Харьковской области — 2,53 млн грн;

Львовской — 2,50 млн грн;

Черниговской — 2,47 млн ​​грн;

Одесской — 2,46 млн грн;

Киевской — 2,46 млн грн.