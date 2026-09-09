Сколько стоит однокомнатная квартира на вторичном рынке в разных регионах Украины (инфографика) Сегодня 10:03 — Недвижимость Рынок вторичного жилья

В августе 2026 года предложение вторичного жилья в большинстве регионов Украины продолжило расти. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в августе зафиксирована в Херсонской области — $15,5 тыс. Самое дорогое жилье традиционно в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составила $89,5 тыс.

Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria

Предложение

В августе количество предложений на рынке продажи вторичного жилья продолжило расти в большинстве регионов.

Самый существенный рост предложения произошел в Киеве (+43%), а также в Киевской (+24%), Сумской (+15%) и Полтавской (+9%) областях.

Цены

Цены в большинстве западных регионов в августе росли, в восточных и прифронтовых падали или остались без изменений.

Наибольший скачок фиксировался в Черкасской (+10%), Черновицкой (+9%) и Закарпатской (+7%) областях. Заметное падение цен наблюдалось в Херсонской (-9%) и Запорожской (-3%) областях.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке по состоянию на конец августа 2026 года составляла:

г. Киев $89 500;

Львовская область $81 000;

Закарпатская область $80 000;

Ивано-Франковская область $77 000;

Черновицкая область $70 000;

Ровенская область $65 000;

Винницкая область $60 600;

Волынская область $57 500;

Тернопольская область $56 800;

Черкасская область $55 000;

Одесская область $54 000;

Киевская область $52 000;

Житомирская область $48 000;

Хмельницкая область $47 000;

Полтавская область $38 000;

Черниговская область $36 500;

Днепропетровская область $36 000;

Кировоградская область $26 500;

Харьковская область $25 000;

Сумская область $24 000;

Николаевская область $20 000;

Запорожская область $17 500;

Херсонская область $15 500.

Наибольший скачок фиксировавшихся цен зафиксировали в Черкасской области., dom.ria.com

Ситуация в Киеве

В столице цены на жилье также в большинстве своем росли в течение августа — наиболее динамично дорожали 2-комнатные квартиры.

Самое дорогое жилье в Печерском районе, где 1-комнатная квартира в среднем стоит $185 тыс., а самое доступное в Деснянском, где средняя стоимость такой квартиры составляет почти $50 тыс.

Самое дорогое жилье в Печерском районе, dom.ria.com

Спрос

В августе спрос на вторичное жилье преимущественно рос. Наиболее активно он увеличивался в Ровенской (+43%), Винницкой (+32%), Черновицкой (+19%) и Кировоградской (+19%) областях.

Спад интереса к вторичной недвижимости зафиксировали в Одесской (-7%), Херсонской (-3%) и Запорожской (-2%) областях.