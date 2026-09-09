Сколько стоит однокомнатная квартира на вторичном рынке в разных регионах Украины (инфографика)

В августе 2026 года предложение вторичного жилья в большинстве регионов Украины продолжило расти. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в августе зафиксирована в Херсонской области — $15,5 тыс. Самое дорогое жилье традиционно в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составила $89,5 тыс.
Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.
Предложение
В августе количество предложений на рынке продажи вторичного жилья продолжило расти в большинстве регионов.
Самый существенный рост предложения произошел в Киеве (+43%), а также в Киевской (+24%), Сумской (+15%) и Полтавской (+9%) областях.
Цены в большинстве западных регионов в августе росли, в восточных и прифронтовых падали или остались без изменений.
Наибольший скачок фиксировался в Черкасской (+10%), Черновицкой (+9%) и Закарпатской (+7%) областях. Заметное падение цен наблюдалось в Херсонской (-9%) и Запорожской (-3%) областях.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке по состоянию на конец августа 2026 года составляла:
г. Киев $89 500;
Львовская область $81 000;
Закарпатская область $80 000;
Ивано-Франковская область $77 000;
Черновицкая область $70 000;
Ровенская область $65 000;
Винницкая область $60 600;
Волынская область $57 500;
Тернопольская область $56 800;
Черкасская область $55 000;
Одесская область $54 000;
Киевская область $52 000;
Житомирская область $48 000;
Хмельницкая область $47 000;
Полтавская область $38 000;
Черниговская область $36 500;
Днепропетровская область $36 000;
Кировоградская область $26 500;
Харьковская область $25 000;
Сумская область $24 000;
Николаевская область $20 000;
Запорожская область $17 500;
Херсонская область $15 500.
Ситуация в Киеве
В столице цены на жилье также в большинстве своем росли в течение августа — наиболее динамично дорожали 2-комнатные квартиры.
Самое дорогое жилье в Печерском районе, где 1-комнатная квартира в среднем стоит $185 тыс., а самое доступное в Деснянском, где средняя стоимость такой квартиры составляет почти $50 тыс.
Спрос
В августе спрос на вторичное жилье преимущественно рос. Наиболее активно он увеличивался в Ровенской (+43%), Винницкой (+32%), Черновицкой (+19%) и Кировоградской (+19%) областях.
Спад интереса к вторичной недвижимости зафиксировали в Одесской (-7%), Херсонской (-3%) и Запорожской (-2%) областях.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в августе 2026 года стоимость новостроек в Украине преимущественно менялась в пределах нескольких процентов, в то время как спрос существенно отличался в зависимости от региона. Наиболее динамично за год выросла стоимость новостроек в Черновицкой (+21%), Тернопольской (+20%), Ивано-Франковской (+17%), Хмельницкой (+16%) и Черкасской (+15%) областях.