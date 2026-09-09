0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит однокомнатная квартира на вторичном рынке в разных регионах Украины (инфографика)

Недвижимость
298
Рынок вторичного жилья
Рынок вторичного жилья
В августе 2026 года предложение вторичного жилья в большинстве регионов Украины продолжило расти. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру в августе зафиксирована в Херсонской области — $15,5 тыс. Самое дорогое жилье традиционно в Киеве: средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составила $89,5 тыс.
Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.

Предложение

В августе количество предложений на рынке продажи вторичного жилья продолжило расти в большинстве регионов.
Самый существенный рост предложения произошел в Киеве (+43%), а также в Киевской (+24%), Сумской (+15%) и Полтавской (+9%) областях.
Место для вашей рекламы

Цены

Цены в большинстве западных регионов в августе росли, в восточных и прифронтовых падали или остались без изменений.
Наибольший скачок фиксировался в Черкасской (+10%), Черновицкой (+9%) и Закарпатской (+7%) областях. Заметное падение цен наблюдалось в Херсонской (-9%) и Запорожской (-3%) областях.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке по состоянию на конец августа 2026 года составляла:
  • г. Киев $89 500;
  • Львовская область $81 000;
  • Закарпатская область $80 000;
  • Ивано-Франковская область $77 000;
  • Черновицкая область $70 000;
  • Ровенская область $65 000;
  • Винницкая область $60 600;
  • Волынская область $57 500;
  • Тернопольская область $56 800;
  • Черкасская область $55 000;
  • Одесская область $54 000;
  • Киевская область $52 000;
  • Житомирская область $48 000;
  • Хмельницкая область $47 000;
  • Полтавская область $38 000;
  • Черниговская область $36 500;
  • Днепропетровская область $36 000;
  • Кировоградская область $26 500;
  • Харьковская область $25 000;
  • Сумская область $24 000;
  • Николаевская область $20 000;
  • Запорожская область $17 500;
  • Херсонская область $15 500.
Наибольший скачок фиксировавшихся цен зафиксировали в Черкасской области.
Наибольший скачок фиксировавшихся цен зафиксировали в Черкасской области., dom.ria.com

Ситуация в Киеве

В столице цены на жилье также в большинстве своем росли в течение августа — наиболее динамично дорожали 2-комнатные квартиры.
Самое дорогое жилье в Печерском районе, где 1-комнатная квартира в среднем стоит $185 тыс., а самое доступное в Деснянском, где средняя стоимость такой квартиры составляет почти $50 тыс.
Самое дорогое жилье в Печерском районе
Самое дорогое жилье в Печерском районе, dom.ria.com

Спрос

В августе спрос на вторичное жилье преимущественно рос. Наиболее активно он увеличивался в Ровенской (+43%), Винницкой (+32%), Черновицкой (+19%) и Кировоградской (+19%) областях.
Спад интереса к вторичной недвижимости зафиксировали в Одесской (-7%), Херсонской (-3%) и Запорожской (-2%) областях.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в августе 2026 года стоимость новостроек в Украине преимущественно менялась в пределах нескольких процентов, в то время как спрос существенно отличался в зависимости от региона. Наиболее динамично за год выросла стоимость новостроек в Черновицкой (+21%), Тернопольской (+20%), Ивано-Франковской (+17%), Хмельницкой (+16%) и Черкасской (+15%) областях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираЦены на квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems