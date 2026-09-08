Воспитываете ребенка самостоятельно? Вот на какие социальные выплаты и льготы вы можете рассчитывать Сегодня 10:25 — Личные финансы

Одинокие родители имеют право на ряд пособий и выплат

В Украине родители, самостоятельно воспитывающие детей, имеют право претендовать на ряд государственных выплат, налоговых и трудовых льгот, а также жилищную поддержку.

Знали ли вы, например, что сам факт развода не означает автоматического обретения статуса одинокой матери или отца, а право на отдельные виды пособия зависит от конкретных юридических критериев?

При этом, чтобы оформить пособие, следует определить, на какую программу имеет право семья, подготовить необходимые документы и подать заявление. Для большинства социальных выплат и субсидий вы должны обратиться в Пенсионный фонд Украины, в частности через ЦПАУ или онлайн. А вот налоговую социальную льготу оформляют непосредственно у работодателя.

Подробнее обо всех этих аспектах и ​​суммах, на которые вы можете претендовать, мы расписали в отдельной статье 👉🏻на которые вы можете претендовать, мы расписали в отдельной статье по этой ссылке

и т. д. Читайте и распространяйте среди родственников, друзей, знакомых. Этот текст поможет одиноким родителям получить больше помощи, такой нужной в наши непростые времена. Дополнительно, в рамках спецпроекта «Финансовая опора» мы пишем о возможностях и решениях для социально уязвимых групп. В частности, уже опубликованы тексты о типах финансовой помощи для ВПЛ, льготах и выплатах для пенсионеров, об актуальных видах поддержки украинцев за рубежом

Переходите по этой ссылке и находите актуальную тему для вас. Каждая публикация помогает узнать об имеющихся возможностях и пошагово объясняет, как использовать доступные государственные программы и другие инструменты социальной поддержки.

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