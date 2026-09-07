Украинцы все чаще выходят на пенсию после 65 лет: количество возросло в 20 раз Сегодня 17:05 — Личные финансы

В 2022 году среди новых пенсионеров только 971 человек вышел на пенсию в возрасте 65 лет

В Украине растет количество людей, выходящих на пенсию только после 65 лет. За четыре года число новых пенсионеров такого возраста увеличилось почти в 20 раз. Это происходит на фоне постепенного повышения требований к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет и сокращения средней продолжительности стажа украинцев.

Об этом пишет Oboz.ua.

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Как изменилось количество «поздних» пенсионеров

В 2022 году среди новых пенсионеров только 971 человек вышел на пенсию в возрасте 65 лет. В общей сложности ежегодно пенсию назначают примерно 430 тыс. человек. Тогда для выхода на пенсию в 60 лет потребовалось 29 лет страхового стажа.

В последующие годы количество людей, впервые получивших пенсию в 65 лет или позже, существенно возросло:

в 2023 году — чуть более 5 тыс. человек;

в 2024 году — 8,9 тыс.;

в 2025 году — 18,6 тыс.

В общей сложности, уже в этом году около 5% всех новых пенсионеров будут в возрасте от 65 лет.

Прогнозы по выходу на пенсию не оправдались

В 2017 году в Минсоцполитики прогнозировали, что с 2028 года около 5% украинцев будут выходить на пенсию в 65 лет, а еще 40% - в 63 года.

Однако фактическая динамика оказалась хуже прогноза. Уже сейчас видно, что значительная часть украинцев через несколько лет не сможет вовремя выйти на пенсию. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о средней продолжительности страхового стажа.

Средний страховой стаж сократился на два года

Так, если в 2022-м в среднем украинцы успевали заработать 35 лет и 4 месяца стажа (это достаточно, чтобы выполнить самую суровую норму), то сейчас средний стаж снизился на 2 года. Украинец, выходящий на пенсию в 2026-м, в среднем имеет 33 года и 4 месяца стажа.

И уже в следующем году среднего стажа не хватит для выхода на пенсию в срок. С каждым годом средняя продолжительность стажа снижается. Это связано, в частности, с введением с 2004 года электронного учета стажа. Если, например, в 90-х мог засчитываться стаж за период, когда человек фактически не работал, не получал зарплату, но был оформлен на предприятии, то с 2004-го считают только те месяцы, за которые были уплачены взносы с зарплаты.

Кроме того, в стаж перенесли/прекратили учитывать, например, период обучения в вузах или учреждениях профессионально-технического образования.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что сейчас необходим страховой (или, как его по привычке называют, трудовой или рабочий) стаж для выхода на пенсию составляет, в зависимости от возраста потенциального пенсионера, от 15 до 33 лет. Начиная с 2004 года, страховой стаж учитывается по данным персонифицированного учета ПФУ на основе отчетности от работодателей и уплаченных взносов, а до настоящего времени — по данным из трудовых книжек. Следовательно, отсюда и вытекают самые частые причины ошибок в его исчислении — либо некорректные записи, либо неверно сданная отчетность и неуплаченные взносы в ПФУ.

Обозреватель По материалам:

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