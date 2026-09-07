Пособие по безработице в 2026 году: от чего зависит размер выплаты (суммы) Сегодня 12:02 — Личные финансы

Пособие по безработице в 2026 году: от чего зависит размер выплаты (суммы)

При потере работы необходимо не только искать новые возможности для трудоустройства, но и получать финансовую поддержку на этот период.

Об этом пишет Полтавский областной центр занятости.

Размер пособия по безработице определяется индивидуально и зависит, в частности, от:

страхового стажа;

страхового стажа в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу регистрации безработным;

размера заработной платы, дохода или денежного довольствия;

основания для прекращения трудовых отношений.

Максимальный размер пособия

По безработице в 2026 году составляет 8647 грн в месяц.

Минимальный размер — 3900 грн в месяц.

Предусмотрен, в частности, для отдельных категорий застрахованных лиц, у которых перед регистрацией имеется менее 7 месяцев страхового стажа, а также для лиц с достаточным страховым стажем, но небольшим доходом из-за неполной занятости.

Для молодых людей без страхового стажа, и лиц, уволенных с последнего места работы за нарушение трудового законодательства, минимальный размер пособия с 1 января 2026 года составляет 1650 грн в месяц.

Отдельные условия минимального размера пособия применяются также к внутренне перемещенным лицам и лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, в случае отсутствия документов или сведений, подтверждающих страховой стаж и доход.

Ранее мы писали , что одним из шагов, которые может сделать внутренне перемещенное лицо для получения экономической самостоятельности, является регистрация в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу.

Кто имеет право на получение выплат

Пособие по частичной безработице — это государственная поддержка для официально трудоустроенных людей, временно потерявших часть заработка по следующим причинам:

экономические или технологические затруднения на предприятии;

чрезвычайные ситуации;

введение военного или чрезвычайного положения;

установление карантина.

Получить пособие могут официально трудоустроенные лица, за которых за последние 6 месяцев перед тем, как предприятие частично остановило работу, был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).

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