Пособие по безработице в 2026 году: от чего зависит размер выплаты (суммы)

При потере работы необходимо не только искать новые возможности для трудоустройства, но и получать финансовую поддержку на этот период.
Об этом пишет Полтавский областной центр занятости.
Размер пособия по безработице определяется индивидуально и зависит, в частности, от:
страхового стажа;
страхового стажа в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу регистрации безработным;
размера заработной платы, дохода или денежного довольствия;
основания для прекращения трудовых отношений.
Максимальный размер пособия
По безработице в 2026 году составляет 8647 грн в месяц.
Минимальный размер — 3900 грн в месяц.
Предусмотрен, в частности, для отдельных категорий застрахованных лиц, у которых перед регистрацией имеется менее 7 месяцев страхового стажа, а также для лиц с достаточным страховым стажем, но небольшим доходом из-за неполной занятости.
Для молодых людей без страхового стажа, и лиц, уволенных с последнего места работы за нарушение трудового законодательства, минимальный размер пособия с 1 января 2026 года составляет 1650 грн в месяц.
Отдельные условия минимального размера пособия применяются также к внутренне перемещенным лицам и лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, в случае отсутствия документов или сведений, подтверждающих страховой стаж и доход.
Ранее мы писали, что одним из шагов, которые может сделать внутренне перемещенное лицо для получения экономической самостоятельности, является регистрация в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу.
Кто имеет право на получение выплат
Пособие по частичной безработице — это государственная поддержка для официально трудоустроенных людей, временно потерявших часть заработка по следующим причинам:
экономические или технологические затруднения на предприятии;
чрезвычайные ситуации;
введение военного или чрезвычайного положения;
установление карантина.
Получить пособие могут официально трудоустроенные лица, за которых за последние 6 месяцев перед тем, как предприятие частично остановило работу, был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).