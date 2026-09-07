0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пособие по безработице в 2026 году: от чего зависит размер выплаты (суммы)

Личные финансы
42
Пособие по безработице в 2026 году: от чего зависит размер выплаты (суммы)
Пособие по безработице в 2026 году: от чего зависит размер выплаты (суммы)
При потере работы необходимо не только искать новые возможности для трудоустройства, но и получать финансовую поддержку на этот период.
Об этом пишет Полтавский областной центр занятости.
Размер пособия по безработице определяется индивидуально и зависит, в частности, от:
  • страхового стажа;
  • страхового стажа в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу регистрации безработным;
  • размера заработной платы, дохода или денежного довольствия;
  • основания для прекращения трудовых отношений.

Максимальный размер пособия

По безработице в 2026 году составляет 8647 грн в месяц.
Минимальный размер — 3900 грн в месяц.
Предусмотрен, в частности, для отдельных категорий застрахованных лиц, у которых перед регистрацией имеется менее 7 месяцев страхового стажа, а также для лиц с достаточным страховым стажем, но небольшим доходом из-за неполной занятости.
Для молодых людей без страхового стажа, и лиц, уволенных с последнего места работы за нарушение трудового законодательства, минимальный размер пособия с 1 января 2026 года составляет 1650 грн в месяц.
Отдельные условия минимального размера пособия применяются также к внутренне перемещенным лицам и лицам, находящимся на временно оккупированных территориях, в случае отсутствия документов или сведений, подтверждающих страховой стаж и доход.
Ранее мы писали, что одним из шагов, которые может сделать внутренне перемещенное лицо для получения экономической самостоятельности, является регистрация в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу.

Кто имеет право на получение выплат

Пособие по частичной безработице — это государственная поддержка для официально трудоустроенных людей, временно потерявших часть заработка по следующим причинам:
  • экономические или технологические затруднения на предприятии;
  • чрезвычайные ситуации;
  • введение военного или чрезвычайного положения;
  • установление карантина.
Получить пособие могут официально трудоустроенные лица, за которых за последние 6 месяцев перед тем, как предприятие частично остановило работу, был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Социальная помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems