Быстрый заработок и пассивный доход: как не попасть на крючок мошенников

Фейковые инвестиционные сообщества, скриншоты якобы успешных заработков и обещания быстрой прибыли — мошенники используют все больше способов, чтобы создать иллюзию настоящего инвестиционного проекта. Для этого они активно работают в соцсетях, мессенджерах и на разных интернет-платформах.
Как именно мошенники заманивают потенциальных «инвесторов» и что поможет не потерять деньги — рассказали в Киберполиции.
Как создают иллюзию успешных инвестиций
Один из главных инструментов мошенников — мессенджеры. С их помощью они могут создавать псевдосообщества инвесторов, где распространяют ложную информацию о якобы прибыльных вложениях.
В таких группах могут демонстрировать фейковые скриншоты заработков и координировать общение через ботов. В результате у пользователя создается впечатление, что многие уже вкладывают деньги в определенную платформу и получают от этого прибыль.
Еще один способ привлечения — онлайн-курсы и обучающие программы по инвестированию. Иногда они могут использоваться как прикрытие, чтобы впоследствии убедить участников вложить средства в сомнительные проекты.
Отдельную роль играет реклама в социальных сетях, в частности ориентированная на молодежь. В ней могут обещать:
быстрый заработок;
финансовую независимость;
пассивный доход без особых знаний.
Именно такие обещания могут стать ловушкой для пользователей.
Как защититься от инвестиционных мошенников
Чтобы уменьшить риск потери средств, следует соблюдать базовые правила финансовой безопасности:
проверять информацию о компании из официальных источников;
критически относиться к обещаниям быстрого или гарантированного дохода;
не переводить средства по требованию неизвестных лиц;
не устанавливать программы удаленного доступа по совету менеджеров или инвестиционных консультантов;
в случае сомнений воздержаться от финансовых операций;
перед инвестированием ознакомиться со списком сомнительных инвестиционных проектов на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
если есть признаки инвестиционного мошенничества, уведомить об этом правоохранительные органы. В частности, можно подать электронное обращение в киберполицию.
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