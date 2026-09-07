Быстрый заработок и пассивный доход: как не попасть на крючок мошенников Сегодня 09:04 — Личные финансы

Инвестиции

Фейковые инвестиционные сообщества, скриншоты якобы успешных заработков и обещания быстрой прибыли — мошенники используют все больше способов, чтобы создать иллюзию настоящего инвестиционного проекта. Для этого они активно работают в соцсетях, мессенджерах и на разных интернет-платформах.

Как именно мошенники заманивают потенциальных «инвесторов» и что поможет не потерять деньги — рассказали в Киберполиции

Как создают иллюзию успешных инвестиций

Один из главных инструментов мошенников — мессенджеры. С их помощью они могут создавать псевдосообщества инвесторов, где распространяют ложную информацию о якобы прибыльных вложениях.

В таких группах могут демонстрировать фейковые скриншоты заработков и координировать общение через ботов. В результате у пользователя создается впечатление, что многие уже вкладывают деньги в определенную платформу и получают от этого прибыль.

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Еще один способ привлечения — онлайн-курсы и обучающие программы по инвестированию. Иногда они могут использоваться как прикрытие, чтобы впоследствии убедить участников вложить средства в сомнительные проекты.

Отдельную роль играет реклама в социальных сетях, в частности ориентированная на молодежь. В ней могут обещать:

быстрый заработок;

финансовую независимость;

пассивный доход без особых знаний.

Именно такие обещания могут стать ловушкой для пользователей.

Как защититься от инвестиционных мошенников

Чтобы уменьшить риск потери средств, следует соблюдать базовые правила финансовой безопасности:

проверять информацию о компании из официальных источников;

критически относиться к обещаниям быстрого или гарантированного дохода;

не переводить средства по требованию неизвестных лиц;

не устанавливать программы удаленного доступа по совету менеджеров или инвестиционных консультантов;

в случае сомнений воздержаться от финансовых операций;

перед инвестированием ознакомиться со списком сомнительных инвестиционных проектов на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

если есть признаки инвестиционного мошенничества, уведомить об этом правоохранительные органы. В частности, можно подать электронное обращение в киберполицию.

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