Безопасная аренда дома: как распределить расходы Сегодня 08:00 — Недвижимость

Безопасная аренда дома: как распределить расходы

Аренда дома за городом с дорогим автономным оборудованием требует четкого распределения финансовой ответственности между владельцем и жильцом.

Эксперты указывают на важность четких договоренностей по обслуживанию техники и предостерегают от невыгодных коротких контрактов.

Расходы с владельцем

Одним из важнейших моментов в договоре об аренде автономного дома, отмечает в комментарии РБК-Украина эксперт по загородной недвижимости агентства «D-22» Павел Ребека, является распределение затрат на обслуживание техники.

В общем, по его словам, единого универсального правила здесь нет. Поэтому стороны чаще всего договариваются по логике: кто пользуется — тот и покрывает текущие расходы.

То есть, объясняет он, если арендатор активно пользуется генератором, то все расходы по замене смазки, фильтров и другие плановые сервисные работы ложатся на него. А вот ежегодный сервис систем и восстановление изношенного или сломанного оборудования обычно остается за владельцем.

Хотя все зависит от конкретных договоренностей, самым справедливым условием, отмечает Ребека, является формат, когда владелец готовит дом к зиме «под ключ», а арендатор поддерживает это состояние и покрывает текущие расходные материалы во время своего проживания.

Оптимальный срок договоров

Перед зимой, указывает риелтор и эксперт по недвижимости Александр Бойко, арендодатели обычно осторожно относятся к коротким договорам, поскольку им важно прогнозировать доходы и избегать простоя объекта в холодный сезон.

Поэтому, отмечает риелтор, для качественных домов с нормальной автономностью наиболее типичен срок от шести месяцев.

Краткосрочный формат также доступен, добавляет Бойко, однако он менее выгоден для арендатора, поскольку арендодатели закладывают риск простоя и повторного поиска клиента.

Юридическая защита

Для тех, кто планирует арендовать жилье официально и на длительный срок, адвокат, управляющий адвокатским бюро «Лотыш и партнеры» Андрей Лотыш в комментарии РБК-Украина объясняет, что подобные юридические механизмы в Украине существуют уже сегодня.

По его словам, реальная защита для арендатора создается, прежде всего, условиями договора. В частности, это:

четкие основания досрочного прекращения;

формула индексации арендной платы для уменьшения риска внезапного повышения цены;

ответственность за безосновательное прекращение;

правила на случай продажи объекта;

надлежащее документирование исполнения договора.

Ранее мы писали , что в Украине расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравняться с ценой ее покупки за 9−17 лет. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего — в Запорожье.

В Житомире и Ровно нужно примерно 17 лет, чтобы совокупная стоимость аренды сравнялась с ценой покупки квартиры.

Быстрее всего расходы на аренду сравняются со стоимостью жилья в Запорожье — за 9 лет.

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе составляет 7 тыс. грн в месяц, тогда как приобрести такое жилье можно примерно за 717 тыс. грн.

Далее следуют Днепр и Ивано-Франковск, сумма арендных платежей сравняется с ценой однокомнатной квартиры примерно за 10 и 11 лет соответственно.

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