Купить дом или строить: что лучше (советы эксперта) Сегодня 20:01 — Недвижимость

Купить дом или строить: что лучше (советы эксперта)

Готовый дом выбирают ради экономии времени и предсказуемости, а строительство — ради возможности сэкономить деньги и обустроить жилье под себя.

Об этом рассказал УНИАН риелтор Александр Бойко.

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От чего зависит покупка

«Все зависит от трех вещей: имеющегося бюджета, срочности переезда и готовности семьи жить в режиме строительства. Как практик, ежедневно работающий с соглашениями под Киевом, вижу, что большинство покупателей выбирает готовое здание именно из-за предсказуемости: цена известна на старте, а заселиться можно за считаные недели», — пояснил эксперт.

Он отметил, что строительство с нуля выглядит привлекательным на бумаге, потому что стоимость квадратного метра часто ниже, чем в готовом доме. Но, по его словам, это более низкая цена входа, а не более низкая финальная стоимость.

«К ней добавляются проект, подключение коммуникаций, непредвиденные работы, удорожание материалов в процессе и оплата аренды жилья на время строительства. В результате разница между „купить“ и „построить“ нередко сужается к минимуму», — рассказал Бойко.

Он также отметил, что вопросом цены чаще всего руководит транспортный фактор. Дом одинаковой площади в пределах 10−15 километров от Киева и на расстоянии 40−50 километров это фактически два разных рынка с разными бюджетами. Чем ближе к городу и чем лучше транспортная развязка, тем выше цена участка и готового жилья, и тем меньше смысла в самостоятельном строительстве, потому что земля «съедает» львиную долю бюджета.

«По конкретным суммам, я сознательно не буду называть точных цифр, потому что они очень быстро меняются и сильно отличаются даже в пределах одного направления. Качественно картина такова: готовый дом площадью до 100 квадратных метров в пристоличной зоне стоит заметно дороже строительства аналогичного дома на собственном участке, но эта разница — плата за скорость, гарантии и отсутствие строительных рисков. Покупка — это цена за готовность, строительство — это цена за время и нервы», — отметил риелтор.

Строительство

При этом Бойко сказал, что строительство дома площадью 100 квадратных метров в Киевской области без стоимости земельного участка может ориентировочно составлять от 2,5 до 3,5 миллионов гривен в формате под ключ.

По его словам, такой расчет остается приблизительным, ведь конечная сумма зависит от фундамента, материалов, сложности проекта, уровня отделки, подключения коммуникаций и благоустройства.

Отдельно риелтор рекомендует закладывать резерв на непредвиденные расходы, так как при строительстве часто возникают дополнительные работы, которые невозможно точно оценить на начальном этапе. Он подчеркнул, что больше всего на выбор влияет горизонт планирования. Если семье нужно переехать в течение полугода, например из-за школы, работы или переезда из арендованного жилья, строительство почти всегда проигрывает. Если времени достаточно, участок уже есть или покупается на выгодных условиях, а заказчик готов контролировать процесс, строительство дает главное преимущество: дом под собственные нужды, а не под чужие компромиссы.

«Готовый дом это выбор тех, кто ценит время и предсказуемость, строительство это выбор тех, кто имеет ресурс времени, терпение и финансовый запас. Ожидать, что какой-то из этих вариантов существенно подешевеет в ближайшее время, я бы не советовал: спрос на загородное жилье в Киевской области остается стабильным, а затраты на строительство скорее растут, чем падают. Поэтому лучшая стратегия заключается не в ожидании идеального момента, а в том, чтобы честно подсчитать собственный бюджет и выбрать сценарий, который вы способны довести до конца» , — подытожил Бойко.

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