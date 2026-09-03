Компенсация за уничтоженное жилье: как долго могут рассматривать заявление

Ожидание компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье может затянуться, однако рассмотрение заявления не может продолжаться бесконечно. Ведь закон определяет сроки, в которые комиссия должна рассмотреть заявление и принять решение.
Со ссылкой на «Юридический советчик для ВПЛ» объясняем, сколько времени комиссия имеет на рассмотрение заявления, когда этот срок могут продлить или остановить и что делать в случае задержки.
Сколько времени должны рассматривать заявление
По общему правилу заявление на компенсацию должны рассмотреть в течение 30 календарных дней. Отсчет начинается со дня подачи заявления. Если ее подали к созданию соответствующей комиссии, срок считается с даты ее образования.
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Рассмотрение завершается внесением в Реестр решения о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении.
За эти 30 дней комиссия обязана:
проверить документы и информацию,
при необходимости получить дополнительные сведения от государственных и коммунальных органов,
организовать обследование жилья,
определить размер компенсации,
принять решение.
В то же время, сроки для поврежденного и уничтоженного жилья имеют свои особенности.
Для поврежденного жилья рассмотрение может быть прекращено, в частности, если заявитель не подал всех необходимых документов или информации или невозможно обеспечить присутствие владельца или его представителя на объекте в предусмотренных случаях.
Для уничтоженного жилья срок рассмотрения может быть продлен еще на 30 календарных дней, если объект расположен на территории общины, находящейся в районе боевых действий, временной оккупации, окружении или блокировании. В этом случае общий срок может составлять до 60 календарных дней.
Что делать, если решение задерживается
Если рассмотрение заявления было приостановлено, комиссия должна принять соответствующее решение с указанием конкретных оснований и сообщить об этом заявителю безотлагательно, но не позднее следующего рабочего дня.
После устранения причин остановки комиссия должна возобновить рассмотрение в течение 5 рабочих дней. При этом срок рассмотрения продлевается с учетом времени, истекшего до остановки.
В то же время 90 дней, о которых иногда идет речь в связи с компенсацией, не является общим сроком рассмотрения заявления. Этот период относится к дистанционному обследованию уничтоженного жилья. Если в ходе такого обследования не удалось подтвердить факт уничтожения, у заявителя есть 90 дней для подачи дополнительных фото, видео или других материалов.
Если установленный срок истек, а решения нет, рекомендуют письменно обратиться в комиссию или уполномоченный орган. В обращении следует указать номер и дату заявления, данные о недвижимости и попросить сообщить текущий статус заявления, останавливали ли его рассмотрение и по каким причинам, а также когда ожидать решения.
Если бездействие не прекращается, его можно обжаловать в соответствующий исполнительный орган местного совета или военную администрацию. Также бездействие комиссии можно обжаловать в административном суде.
При этом в суде можно потребовать признать бездействие противоправным и обязать уполномоченный орган рассмотреть заявление. Суд не определяет размер компенсации.
Ранее мы сообщали, что если жилье повреждено из-за войны, подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення можно не только через «Дію». Для тех, у кого нет технической возможности воспользоваться приложением или хочет оформить все лично, доступен ЦПАУ. Причем обратиться можно в любой центр независимо от места регистрации или расположения поврежденного жилья.