Можно ли лишиться квартиры, если ее нет в реестре Сегодня 14:19 — Недвижимость

Будинок, Фото: magnific

Утрата бумажных документов на квартиру, дом или другую недвижимость не обязательно означает, что владельцу нужно оформлять их дубликаты. Если информация о праве собственности уже внесена в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, подтвердить его можно по данным реестра.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Нужно ли восстанавливать утраченные документы

Государственный реестр прав на недвижимое имущество содержит информацию о недвижимости, права на нее и проведенные регистрационные действия.

Наличие сведений в реестре имеет практическое значение для владельца, поскольку:

фиксирует информацию о праве собственности;

уменьшает риск незаконной или повторной регистрации имущества другим лицом;

помогает противодействовать мошенничеству и двойному отчуждению недвижимости;

обеспечивает цифровое хранение информации об имуществе и регистрационных действиях.

Если право собственности на недвижимость уже зарегистрировано в ГРВП, восстанавливать бумажные документы только для подтверждения этого права не требуется.

Сведения из электронного реестра могут быть использованы для подтверждения зарегистрированного права собственности. Это особенно важно для внутренне перемещенных лиц и людей, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий.

Можно ли лишиться квартиры, если ее нет в реестре

Отсутствие информации о недвижимости у ГРВП само по себе не прекращает и не отменяет право собственности, если оно было законно приобретено.

То есть владелец не теряет квартиру или дом только потому, что сведения о праве не были в свое время внесены в электронный реестр.

Однако отсутствие сведений в ГРВП может создать трудности при проведении юридических сделок с имуществом. В частности, проблемы могут возникнуть при:

продажи недвижимости;

оформлении наследства;

получении ипотеки;

осуществлении других сделок с имуществом;

получении гос компенсации.

Что делать с недвижимостью, оформленной до 2013 года

Права на недвижимость, которые были законно приобретены и должным образом оформлены до 2013 года, остаются в силе даже без записи в современном электронном реестре.

В то же время владельцы могут внести информацию о таких правах в ГРВП. Это позволит перевести сведения о недвижимости в цифровой формат и упростить проведение будущих операций с ней.

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