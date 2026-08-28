Правительство хочет разрешить приватизацию квартир и домов, разрушенных из-за войны Сегодня 20:14 — Недвижимость

Поврежденное из-за войны жилье

Украинцы, живущие в неприватизированных квартирах или домах, поврежденных или уничтоженных войной, могут получить возможность оформить их в собственность. Правительство поддержало соответствующее предложение Минрегиона и планирует передать законопроект на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

Почему это важно

Законодательство не регулирует вопрос приватизации жилья, которое из-за боевых действий стало аварийным. Люди, проживающие в неприватизированной недвижимости, юридически остаются съемщиками, а не владельцами.

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Как пояснил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин, из-за этого возникают проблемы с получением компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.

«Сейчас закон не регулирует вопрос приватизации квартир и домов, которые из-за повреждений или разрушений стали аварийными», — отметил он.

В Минрегионе предлагают внести изменения в закон «О приватизации государственного жилищного фонда» и уточнить перечень не подлежащего приватизации жилья.

Что это даст

Предложенные изменения должны позволить гражданам, имеющим право на приватизацию, оформить право собственности даже в случаях, когда жилье стало аварийным из-за боевых действий, атак и других последствий российской агрессии.

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Компенсацию могут получить владельцы жилья, право собственности которых зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Поэтому принятие изменений должно упорядочить приватизацию государственного и коммунального жилья и дать людям возможность оформить право собственности, чтобы получить компенсацию за утраченное жилье или средства на его восстановление.

Ранее мы сообщали , что если жилье повреждено из-за войны, подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення можно не только через «Дію». Для тех, кто не имеет технической возможности использовать приложение или хочет оформить все лично, доступный ЦПАУ. Причем обратиться можно в любой центр независимо от места регистрации или расположения поврежденного жилья.

Также мы писали , что делать украинцам, если потеряно свидетельство о праве собственности или государственный акт о праве собственности на земельный участок, выданные до 1 января 2013 года.

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