єВідновлення 2026: кто не может претендовать на помощь

Из-за полномасштабной войны тысячи украинцев лишились жилья или получили значительные повреждения своих домов и квартир. Для таких случаев действует государственная программа «єВідновлення», однако получить компенсацию могут не все.
В Ассоциации налогоплательщиков Украины напомнили, кто не имеет права на выплаты и при каких условиях можно претендовать на государственную помощь.
Кто не может получить компенсацию по программе «єВідновлення»
Закон Украины № 2923-IX определяет категории лиц, которым компенсация за счет государственного или местных бюджетов не предоставляется.
В частности, на выплаты не могут претендовать:
лица, в отношении которых применены государственные санкции в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;
граждане, имеющие судимость за преступления против основ национальной безопасности Украины;
владельцы объектов коммерческой недвижимости и нежилых помещений. Для таких объектов предусмотрен отдельный механизм возмещения через Международный реестр ущерба (RD4U).
Подать заявление на компенсацию могут граждане Украины, являющиеся владельцами квартир, частных, садовых или дачных домов, комнат в общежитиях, заказчиками строительства или владельцами имущественных прав на незавершенное жилье, членами жилищных кооперативов, которые полностью выкупили жилье, но еще не оформили право собственности, а также наследники таких людей.
В то же время, законодательство упростило процедуру подачи заявления для совладельцев. Теперь достаточно, чтобы заявление через приложение «Дія» подал один из совладельцев. Если в течение 15 календарных дней другие совладельцы не подадут официальные возражения, компенсацию могут согласовать.
В зависимости от степени повреждения жилья программа «єВідновлення» предусматривает три вида помощи:
средства ремонт поврежденного жилья;
жилищный сертификат для приобретения нового жилья при полном уничтожении недвижимости;
денежная выплата на строительство нового частного дома на собственном земельном участке.
Для получения компенсации необходимо, чтобы недвижимость была внесена в Государственный реестр вещных прав. После этого владелец должен подать сообщение о повреждении через «Дія», открыть специальную карточку «єВідновлення» в банке-партнере и подать заявление на получение выплаты через приложение «Дія» или ЦНАП.
После этого местная комиссия проводит техническое обследование поврежденного имущества и определяет сумму компенсации.
Эксперты подчеркивают, что даже если сейчас государственная программа временно недоступна в отдельных районах, пострадавшим следует поскорее зафиксировать факт повреждения имущества. Это может послужить основанием для получения компенсации в будущем.