єВідновлення 2026: кто не может претендовать на помощь Сегодня 08:02 — Личные финансы

Дом, поврежденный в результате российских атак

Из-за полномасштабной войны тысячи украинцев лишились жилья или получили значительные повреждения своих домов и квартир. Для таких случаев действует государственная программа «єВідновлення», однако получить компенсацию могут не все.

В Ассоциации налогоплательщиков Украины напомнили , кто не имеет права на выплаты и при каких условиях можно претендовать на государственную помощь.

Кто не может получить компенсацию по программе «єВідновлення»

Закон Украины № 2923-IX определяет категории лиц, которым компенсация за счет государственного или местных бюджетов не предоставляется.

В частности, на выплаты не могут претендовать:

лица, в отношении которых применены государственные санкции в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;

граждане, имеющие судимость за преступления против основ национальной безопасности Украины;

владельцы объектов коммерческой недвижимости и нежилых помещений. Для таких объектов предусмотрен отдельный механизм возмещения через Международный реестр ущерба (RD4U).

Кто имеет право на помощь

Подать заявление на компенсацию могут граждане Украины, являющиеся владельцами квартир, частных, садовых или дачных домов, комнат в общежитиях, заказчиками строительства или владельцами имущественных прав на незавершенное жилье, членами жилищных кооперативов, которые полностью выкупили жилье, но еще не оформили право собственности, а также наследники таких людей.

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В то же время, законодательство упростило процедуру подачи заявления для совладельцев. Теперь достаточно, чтобы заявление через приложение «Дія» подал один из совладельцев. Если в течение 15 календарных дней другие совладельцы не подадут официальные возражения, компенсацию могут согласовать.

В зависимости от степени повреждения жилья программа «єВідновлення» предусматривает три вида помощи:

средства ремонт поврежденного жилья;

жилищный сертификат для приобретения нового жилья при полном уничтожении недвижимости;

денежная выплата на строительство нового частного дома на собственном земельном участке.

Как подать заявку на компенсацию

Для получения компенсации необходимо, чтобы недвижимость была внесена в Государственный реестр вещных прав. После этого владелец должен подать сообщение о повреждении через «Дія», открыть специальную карточку «єВідновлення» в банке-партнере и подать заявление на получение выплаты через приложение «Дія» или ЦНАП.

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После этого местная комиссия проводит техническое обследование поврежденного имущества и определяет сумму компенсации.

Эксперты подчеркивают, что даже если сейчас государственная программа временно недоступна в отдельных районах, пострадавшим следует поскорее зафиксировать факт повреждения имущества. Это может послужить основанием для получения компенсации в будущем.

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