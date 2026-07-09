Количество отзывов на вакансии в ІТ-секторе в июне практически не изменилось по сравнению с маем. В то же время, количество вакансий сократилось на 1,5%, что привело к незначительному росту среднего количества откликов на одну вакансию.
Также примерно на 20% выросло количество откликов в категориях QA Automation и Sysadmin.
В то же время, системные администраторы остаются среди наименее конкурентных специализаций — в среднем семь откликов на одну вакансию.
Часть направлений демонстрирует снижение конкуренции
Меньше откликов в июне получали вакансии для мобильных разработчиков, Data Engineer и Flutter-специалистов. По сравнению с маем, количество откликов в этих категориях сократилось примерно на 20%.
Несмотря на общий рост конкуренции на рынке, категория C++ остается менее конкурентной среди разработчиков — в среднем около пяти откликов на одну вакансию.
Почти четверть всех предложений получили маркетологи и специалисты по продажам
Данные Djinni также показывают, что из почти 73 тыс. предложений работы, зафиксированных в прошлом месяце, 23% пришлись на специалистов по маркетингу и продажам.
Третье место по количеству предложений заняла категория Support с долей 5%.
В первую пятерку также вернулась категория DevOps с показателем 4%. Кроме нее среди лидеров по количеству предложений остаются Design и Project Manager.
Среди разработчиков больше всего предложений получают Python-специалисты, однако в общем рейтинге всех категорий это направление занимает седьмое место.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что половина украинских айтишников довольны льготами, которые предоставляет их работодатель. Однако в случае выбора между более высокой зарплатой и расширенным соцпакетом большинство предпочитает именно доход.