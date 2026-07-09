Самые конкурентные вакансии в ІТ — данные Djinni за июнь Сегодня 09:04 — Личные финансы

Самый высокий уровень конкуренции в июне зафиксирован в категории JavaScript

Количество отзывов на вакансии в ІТ-секторе в июне практически не изменилось по сравнению с маем. В то же время, количество вакансий сократилось на 1,5%, что привело к незначительному росту среднего количества откликов на одну вакансию.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Djinni.

Самые конкурентные направления

Самый высокий уровень конкуренции в июне зафиксирован в категории JavaScript, в среднем 74 отклика на одну вакансию против 84 в мае.

На втором месте оказалась категория QA с показателем 53 отклика на вакансию по сравнению с 54 месяцем ранее.

В список наиболее конкурентных направлений также вошли:

React Native — категория не попадала в рейтинг мая;

Fullstack — 41 отклик на вакансию против 36 в мае;

Node. js — 40 откликов на вакансию, тогда как в предыдущем месяце направление тоже не входило в рейтинг.

Конкуренция в категории React Native увеличивается второй месяц подряд. В мае и июне количество откликов увеличивалось на 25% ежемесячно.

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Также примерно на 20% выросло количество откликов в категориях QA Automation и Sysadmin.

В то же время, системные администраторы остаются среди наименее конкурентных специализаций — в среднем семь откликов на одну вакансию.

Часть направлений демонстрирует снижение конкуренции

Меньше откликов в июне получали вакансии для мобильных разработчиков, Data Engineer и Flutter-специалистов. По сравнению с маем, количество откликов в этих категориях сократилось примерно на 20%.

Несмотря на общий рост конкуренции на рынке, категория C++ остается менее конкурентной среди разработчиков — в среднем около пяти откликов на одну вакансию.

Почти четверть всех предложений получили маркетологи и специалисты по продажам

Данные Djinni также показывают, что из почти 73 тыс. предложений работы, зафиксированных в прошлом месяце, 23% пришлись на специалистов по маркетингу и продажам.

Третье место по количеству предложений заняла категория Support с долей 5%.

В первую пятерку также вернулась категория DevOps с показателем 4%. Кроме нее среди лидеров по количеству предложений остаются Design и Project Manager.

Среди разработчиков больше всего предложений получают Python-специалисты, однако в общем рейтинге всех категорий это направление занимает седьмое место.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что половина украинских айтишников довольны льготами, которые предоставляет их работодатель. Однако в случае выбора между более высокой зарплатой и расширенным соцпакетом большинство предпочитает именно доход.

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