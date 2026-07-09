Почти 40% украинцев не работают по полученной специальности Сегодня 08:34 — Личные финансы

36% удовлетворены своим выбором специальности, которую приобретали или получают

В мае 2026 года работодатели чаще всего искали продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров, охранников, строителей, продавцов-консультантов, автослесарей. В основном это вакансии из сегмента «голубых» и «серых воротничков». Именно в этих областях дефицит кадров наиболее ощутим. В перечень специальностей, на которые абитуриенты подали больше всего заявлений, в 2025 году вошли менеджмент, филология, психология, маркетинг, экономика, компьютерные науки и право.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа

Какие специальности украинцы выбрали бы сегодня

Результаты опроса частично подтвердили рейтинг популярных среди поступающих специальностей.

На вопрос о том, какие направления образования респонденты выбрали бы сегодня для поступления, чаще всего называли ІТ и компьютерные науки — 26%. Второе место заняли транспорт и логистика — 19%, третье — продажи и торговля — 16%.

Также в список вошли медицина и здравоохранение (16%), менеджмент и бизнес (15%), строительство и архитектура (15%), маркетинг, реклама и PR (14%).

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«Если анализировать профессии, которые являются наиболее популярными среди поступающих, видим, что они не совсем соответствуют текущим запросам работодателей. Однако это не означает, что молодежь выбирает «неправильные» профессии. Это в значительной степени является следствием тенденций, которые формировались годами. Долгое время высшее образование воспринималось как единственный путь к профессии. В результате рынок получил большое количество специалистов офисных специальностей.

Довольны ли украинцы избранной профессией

По ответам респондентов старше 18 лет — 36% удовлетворены своим выбором специальности, которую получали или получают. Зато почти две трети респондентов либо не уверены, что сделали правильный выбор, либо им недовольны.

37% опрошенных не работают по специальности, которую получали. Работают по специальности — 27%, еще 18% - частично.

Почему украинцы меняют профессию

Среди основных причин отказа от работы по специальности респонденты назвали:

профессия перестала нравиться — 27%;

смену интересов — 25%;

отсутствие вакансий — 24%;

низкий уровень заработной платы — 23%;

отсутствие перспектив развития — 15%.

Часть респондентов также отметила, что не может трудоустроиться по специальности из-за отсутствия опыта работы.

Если бы участники опроса могли поступать повторно, 47% не выбрали бы ту же специальность, а еще 26% не уверены, что повторили бы свой выбор.

В то же время 51% опрошенных сообщили, что полученное образование все же стало полезным в профессиональной деятельности.

Что украинцы считают главным при выборе профессии

Важнейшим критерием при выборе специальности респонденты назвали собственные интересы — такой вариант избрали 70% опрошенных. Также украинцы обращают внимание на уровень заработной платы (55%), перспективы трудоустройства (45%), возможность профессионального развития (42%), стабильность профессии (41%) и спрос на специалистов на рынке труда (40%).

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