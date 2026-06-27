Самые востребованные профессии в Украине с зарплатой выше средней Сегодня 10:18 — Личные финансы

Самые популярные профессии, где заработная плата выше среднего дохода по стране, Фото: magnific

В 2026 году средняя зарплата на Украине составляет 30,5 тыс. гривен. Однако некоторые специалисты могут получать доход, превышающий этот показатель.

О самых востребованных профессиях, где зарплаты превышают средний показатель по стране, рассказали в Государственной службе занятости.

Самые популярные профессии, где заработная плата выше среднего дохода по стране

Журналист

Это работник, занимающийся поиском, обработкой и распространением информации с помощью СМИ. Работодатели готовы платить таким специалистам ориентировочно 38 200 грн в месяц.

Самые большие зарплаты предлагают англоязычные издания и воинские части.

Инженер по программному обеспечению

Специалист, применяющий технические принципы к проектированию, разработке, тестированию и сопровождению компьютерных систем и программного обеспечения, обычно зарабатывает 34 833 грн.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован среди специалистов уровня Senior/Lead в сфере ИИ (AI), Machine Learning и Cloud Architecture.

Начальник смены в промышленности

Такие работники отвечают за организацию бесперебойного рабочего процесса, выполнение планов, соблюдение технологических стандартов, контроль безопасности и управление персоналом.

Средняя зарплата в таких должностях составляет около 31 тыс. грн в месяц, а уровень дохода может быть выше для кандидатов со значительным управленческим опытом и навыками управления большими коллективами.

До этого Finance.ua отмечал , что операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.

Также мы писали , что наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.

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