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Самые востребованные профессии в Украине с зарплатой выше средней

Личные финансы
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Самые популярные профессии, где заработная плата выше среднего дохода по стране
Самые популярные профессии, где заработная плата выше среднего дохода по стране, Фото: magnific
В 2026 году средняя зарплата на Украине составляет 30,5 тыс. гривен. Однако некоторые специалисты могут получать доход, превышающий этот показатель.
О самых востребованных профессиях, где зарплаты превышают средний показатель по стране, рассказали в Государственной службе занятости.

Самые популярные профессии, где заработная плата выше среднего дохода по стране

Журналист

Это работник, занимающийся поиском, обработкой и распространением информации с помощью СМИ. Работодатели готовы платить таким специалистам ориентировочно 38 200 грн в месяц.
Самые большие зарплаты предлагают англоязычные издания и воинские части.

Инженер по программному обеспечению

Специалист, применяющий технические принципы к проектированию, разработке, тестированию и сопровождению компьютерных систем и программного обеспечения, обычно зарабатывает 34 833 грн.
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован среди специалистов уровня Senior/Lead в сфере ИИ (AI), Machine Learning и Cloud Architecture.

Начальник смены в промышленности

Такие работники отвечают за организацию бесперебойного рабочего процесса, выполнение планов, соблюдение технологических стандартов, контроль безопасности и управление персоналом.
Средняя зарплата в таких должностях составляет около 31 тыс. грн в месяц, а уровень дохода может быть выше для кандидатов со значительным управленческим опытом и навыками управления большими коллективами.
До этого Finance.ua отмечал, что операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.
Также мы писали, что наибольший разрыв между зарплатными ожиданиями кандидатов и фактическими предложениями работодателей зафиксирован в сфере охраны, безопасности и силовых структур. Там компании готовы платить в среднем на 40,5 тыс. грн больше, чем ожидают сами кандидаты.
По материалам:
Finance.ua
РаботаСредняя зарплата
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