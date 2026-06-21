У низці сфер роботодавці готові платити більше, ніж просять працівники — дослідження Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Де роботодавці пропонують більше, ніж очікують працівники, Фото: magnific

Найбільший розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів та фактичними пропозиціями роботодавців зафіксовано у сфері охорони, безпеки та силових структур. Там компанії готові платити в середньому на 40,5 тис. грн більше, ніж очікують самі кандидати.

Про це повідомили експерти robota.ua під час презентації нового сервісу «Прозора робота», завдяки якому можна дізнатися медіанну зарплати в Україні для різних спеціальностей, а також середні зарплатні очікування кандидатів.

Де роботодавці пропонують більше, ніж очікують працівники

Найбільшу різницю аналітики зафіксували у сфері охорони, безпеки та силових структур. Шукачі роботи розраховують у середньому на 30 тис. грн, тоді як роботодавці пропонують близько 70,5 тис. грн.

Також у державних установах та органах місцевого самоврядування пропонують значно вищі зарплати, ніж очікують кандидати. Середні зарплатні очікування становлять 35 тис. грн, а роботодавці готові платити 71 тис. грн.

У сфері нерухомості претенденти розраховують на 40 тис. грн, тоді як компанії пропонують близько 70 тис. грн.

Водночас у низці галузей ситуація протилежна — кандидати очікують вищі зарплати, ніж готовий запропонувати бізнес.

Найбільший розрив зафіксовано у виробництві, інженерії та технологіях, де претенденти розраховують на 45 тис. грн, а роботодавці пропонують у середньому 34 тис. грн.

Де кандидати та роботодавці розходяться в очікуваннях, Дані: "Прозора робота"

Майже половина кандидатів не вказують бажану зарплату у резюме

За результатами дослідження, 45% шукачів роботи не вказують зарплатні очікування в резюме, оскільки чекають на перший крок від компанії. Ще 28% респондентів бояться перебільшити або недооцінити себе.

Водночас 29% працівників переконані, що їхня праця на поточному місці роботи оплачується недостатньо.

При цьому 33% кандидатів взагалі не відгукуються на вакансії, де роботодавець приховує рівень зарплати.

Жінки оцінюють свою працю нижче за чоловіків

У середньому жінки називають бажану зарплату приблизно на 10 тис. грн нижчу, ніж чоловіки.

Найбільша різниця зафіксована в ІТ-сфері, де зарплатні очікування жінок у середньому на 11 559 грн менші.

Значний розрив також спостерігається у фінансовому секторі, банківській сфері, автобізнесі та інженерних професіях.

У яких сферах найбільший гендерний розрив у зарплатних очікуваннях, Дані: "Прозора робота

До цього Finance.ua зазначав , що оператори БПЛА, військовослужбовці, авіатехніки, рятувальники та мережеві інженери отримують найвищу медіанну зарплату в Україні. Серед міст першість за рівнем оплати праці займає Київ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.