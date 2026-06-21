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У низці сфер роботодавці готові платити більше, ніж просять працівники — дослідження

Особисті фінанси
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Де роботодавці пропонують більше, ніж очікують працівники
Де роботодавці пропонують більше, ніж очікують працівники, Фото: magnific
Найбільший розрив між зарплатними очікуваннями кандидатів та фактичними пропозиціями роботодавців зафіксовано у сфері охорони, безпеки та силових структур. Там компанії готові платити в середньому на 40,5 тис. грн більше, ніж очікують самі кандидати.
Про це повідомили експерти robota.ua під час презентації нового сервісу «Прозора робота», завдяки якому можна дізнатися медіанну зарплати в Україні для різних спеціальностей, а також середні зарплатні очікування кандидатів.

Де роботодавці пропонують більше, ніж очікують працівники

Найбільшу різницю аналітики зафіксували у сфері охорони, безпеки та силових структур. Шукачі роботи розраховують у середньому на 30 тис. грн, тоді як роботодавці пропонують близько 70,5 тис. грн.
Також у державних установах та органах місцевого самоврядування пропонують значно вищі зарплати, ніж очікують кандидати. Середні зарплатні очікування становлять 35 тис. грн, а роботодавці готові платити 71 тис. грн.
У сфері нерухомості претенденти розраховують на 40 тис. грн, тоді як компанії пропонують близько 70 тис. грн.
Водночас у низці галузей ситуація протилежна — кандидати очікують вищі зарплати, ніж готовий запропонувати бізнес.
Найбільший розрив зафіксовано у виробництві, інженерії та технологіях, де претенденти розраховують на 45 тис. грн, а роботодавці пропонують у середньому 34 тис. грн.
Де кандидати та роботодавці розходяться в очікуваннях
Де кандидати та роботодавці розходяться в очікуваннях, Дані: "Прозора робота"

Майже половина кандидатів не вказують бажану зарплату у резюме

За результатами дослідження, 45% шукачів роботи не вказують зарплатні очікування в резюме, оскільки чекають на перший крок від компанії. Ще 28% респондентів бояться перебільшити або недооцінити себе.
Водночас 29% працівників переконані, що їхня праця на поточному місці роботи оплачується недостатньо.
При цьому 33% кандидатів взагалі не відгукуються на вакансії, де роботодавець приховує рівень зарплати.

Жінки оцінюють свою працю нижче за чоловіків

У середньому жінки називають бажану зарплату приблизно на 10 тис. грн нижчу, ніж чоловіки.
Найбільша різниця зафіксована в ІТ-сфері, де зарплатні очікування жінок у середньому на 11 559 грн менші.
Значний розрив також спостерігається у фінансовому секторі, банківській сфері, автобізнесі та інженерних професіях.
У яких сферах найбільший гендерний розрив у зарплатних очікуваннях
У яких сферах найбільший гендерний розрив у зарплатних очікуваннях, Дані: "Прозора робота
До цього Finance.ua зазначав, що оператори БПЛА, військовослужбовці, авіатехніки, рятувальники та мережеві інженери отримують найвищу медіанну зарплату в Україні. Серед міст першість за рівнем оплати праці займає Київ.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаСередня зарплата
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