Родители первоклассников получат 5 тыс. на подготовку в школу: в Минсоцполитики назвали сроки Сегодня 21:01 — Личные финансы

Родители или законные представители смогут получить 5000 грн

Денежные средства в рамках государственной программы поддержки родителей первоклассников планируют зачислять на универсальное Дія. Карту в конце июля — начале августа.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает «Интерфакс-Украина».

«Наш ориентир — чтобы мы засчитали средства в конце июля — начале августа. Таким образом семьи смогут получить эти средства летом и подготовить детей к первому классу», — сказал министр.

Когда родители получат возможность подать заявку

По словам Улютина, в настоящее время идет зачисление детей в первые классы. После 10 июля Министерство образования и науки передаст Министерству социальной политики первые данные о будущих первоклассниках через цифровые каналы взаимодействия.

После этого родители детей, уже зачисленных в школу, получат push-уведомление с информацией о возможности подать заявку на получение выплаты.

Средства будут поступать на универсальную Дія. Карту

Улютин также сообщил, что средства будут зачислены на универсальную Дія. Карту, над которой его министерство совместно с Министерством цифровой трансформации уже завершило работу.

«Родители первоклассников смогут получить эту карту. Средства будут зачислены сразу после подачи заявки», — отметил он.

Что известно о программе «Пакет школьника»

Программа единовременного денежного пособия «Пакет школьника» для учеников первых классов была запущена в 2025 году.

Родители или законные представители смогут получить 5 000 грн на приобретение школьных принадлежностей, одежды и обуви.

Как будет производиться выплата:

Если заявление подано через Портал Дія: деньги поступают на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Карта», открытое в одном из уполномоченных банков. Если заявление подано в бумажной форме: деньги поступают либо на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Карта», которое открыто в уполномоченном банке или на другой специальный счет, открытый в любом уполномоченном банке.

Право на получение единовременного пособия имеют:

граждане Украины,

иностранцы,

лица без гражданства, которые в установленном законодательством или международными договорами Украины порядке въехали в Украину,

лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, которые вместе с ребенком на законных основаниях проживают на территории Украины.

Для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, или тех, кто временно устроен в семьи, законным представителем ученика первого класса может быть:

уполномоченный представитель детского дома семейного типа, приемной семьи, заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,

патронатный воспитатель,

человек, в семью которого временно устроен ребенка, относительно которого установлен факт отсутствия родительской опеки и постоянно проживает на территории Украины.

Пособие не предоставляется, если учащийся:

уехал за границу,

находится на временно оккупированных территориях.

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