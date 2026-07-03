Родители первоклассников получат 5 тыс. на подготовку в школу: в Минсоцполитики назвали сроки
Когда родители получат возможность подать заявку
Средства будут поступать на универсальную Дія. Карту
Что известно о программе «Пакет школьника»
- Если заявление подано через Портал Дія: деньги поступают на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Карта», открытое в одном из уполномоченных банков.
- Если заявление подано в бумажной форме: деньги поступают либо на текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство «Дія.Карта», которое открыто в уполномоченном банке или на другой специальный счет, открытый в любом уполномоченном банке.
- граждане Украины,
- иностранцы,
- лица без гражданства, которые в установленном законодательством или международными договорами Украины порядке въехали в Украину,
- лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, которые вместе с ребенком на законных основаниях проживают на территории Украины.
- уполномоченный представитель детского дома семейного типа, приемной семьи, заведения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
- патронатный воспитатель,
- человек, в семью которого временно устроен ребенка, относительно которого установлен факт отсутствия родительской опеки и постоянно проживает на территории Украины.
- уехал за границу,
- находится на временно оккупированных территориях.
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