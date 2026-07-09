В Киеве почти 110 тыс. УБД: в КГГА призывают бизнес изменить подход к трудоустройству ветеранов Сегодня 09:14 — Личные финансы

Работодателям приходится адаптировать всю среду

Трудоустройство ветеранов не завершается подписанием трудового договора. Одним из главных вызовов для работодателей остается подготовка коллектива к возвращению военных, ведь конфликты нередко возникают из-за непонимания, психологических травм и разного опыта войны.

Об этом во время Wisdom Summit 2026 заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда, передает mind.ua.

Число ветеранов в Киеве стремительно растет

По ее словам, масштаб вызова для столицы стремительно растет. Если в 2014 году в Киеве официально проживало 32 тыс. участников боевых действий, то сегодня их уже 109 тыс., при этом еще более 100 тыс. киевлян продолжают служить в армии.

«На 2014 год в Киеве было 32 тысячи участников боевых действий. На сегодняшний день уже официально 109 тысяч, и еще более 100 тысяч киевлян воюют. Если учесть семьи, жен, родителей и детей, то это уже фактически большой район города», — сказала Хонда.

Работодателям приходится адаптировать всю среду

Она подчеркнула, что современные трудовые коллективы все чаще объединяют ветеранов, внутренне перемещенных лиц, семьи погибших военных, людей с инвалидностью и других работников с собственным травматическим опытом.

Именно поэтому работодателям приходится работать не только с наймом, но и с адаптацией всей среды.

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Хонда также обратила внимание, что работодатели все чаще сталкиваются со сложными ситуациями при адаптации ветеранов — от непонимания между коллегами до психологических трудностей по возвращении с фронта.

По ее убеждению, успешная реинтеграция нуждается в комплексной подготовке как самого ветерана, так и его будущего коллектива.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что значительное количество бывших военных после увольнения со службы испытывают трудности с адаптацией на новом месте работы. Более 38% из них покидают первое место работы менее чем за три месяца, то есть до испытательного срока.

Mind По материалам:

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