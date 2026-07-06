Ветерани звільняються з роботи за перші три місяці — дослідження Сьогодні 08:36

Звільнення

Значна кількість колишніх військових після звільнення зі служби мають труднощі з адаптацією на новому місці роботи. Понад 38% із них залишають перше місце роботи менш ніж за три місяці, тобто до завершення випробувального терміну.

Про це йдеться у новому дослідженні Work.ua.

Чому звільняються

Зазначається, що причини звільнення відрізняються залежно від того, коли саме людина залишає роботу. Якщо це відбувається впродовж першого місяця, то зазвичай через низьку зарплату та психологічний стан. Якщо людина залишається довше, тоді на перший план виходить корпоративна культура.

Дослідження виявило зв’язок між підготовкою HR-фахівців і результатами найму. Серед компаній, де є підготовлений HR-фахівець, 81% повідомили про успішний досвід найму ветеранів. Серед компаній без такого фахівця цей показник становив 46%.

Крім того, як правило, роботодавці пропонують ветеранам операційні та робітничі посади — 63%. Для управлінських позицій цей показник становить 52%, що є найнижчим серед усіх типів вакансій у дослідженні

Чи готові роботодавці

93% роботодавців уже наймали кандидатів із військовим досвідом або розглядали таких людей. Щодо ветеранів, то 78% із них після служби вже проходили співбесіди.

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Дослідники звернули увагу на розрив між сприйняттям і реальністю: 43% роботодавців висловлюють побоювання щодо психологічного стану кандидатів. Однак лише третина з них має досвід роботи з ветеранами, на якому могли б ґрунтуватися такі побоювання.

Раніше ми повідомляли , що кадровий голод в Україні посилюється на тлі парадоксальної ситуації: у країні вже є масштабний резерв із 1,5 млн ветеранів, але бізнес використовує його обмежено.

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