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В Україні готують нову модель виплат ветеранам із пораненнями

Особисті фінанси
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Військовослужбовець
Військовослужбовець
В Україні пропонують змінити підхід до соціальної підтримки ветеранів і ветеранок, які зазнали важких поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час захисту країни. Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15267.
Документ уже підтримав парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, тепер він очікує на розгляд у сесійній залі.

Що пропонують змінити

Основною новацією є зміна підходу до призначення державної підтримки. Законопроєкт пропонує відійти від системи, яка переважно базується на встановленні інвалідності, та враховувати ступінь втрати професійної працездатності.
Для цього вводиться нова категорія — ветерани війни із суттєвою втратою функціональності внаслідок поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту України.
У пояснювальній записці зазначається, що такий механізм дозволить прив’язати соціальну підтримку до фактичного стану людини та обсягу втрати працездатності, а не лише до формального статусу.

Які виплати пропонують запровадити

Законопроєктом передбачено нову щомісячну державну допомогу для ветеранів та ветеранок.
Розмір виплат залежатиме від ступеня стійкої втрати професійної працездатності:
  • від 66% до 84% включно — 80% середньомісячної заробітної плати в Україні за попередній календарний рік;
  • понад 84% — 100% середньомісячної заробітної плати за попередній календарний рік.
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Визначення ступеня втрати працездатності здійснюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи одночасно зі встановленням або переглядом інвалідності та визначенням потреби в реабілітації.
При цьому право на допомогу не залежатиме від того, чи перебувала людина у трудових відносинах на момент отримання ушкодження та чи була застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
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Як можна буде оформити допомогу

Адміністрування нових виплат планують покласти на Міністерство у справах ветеранів України.
Для призначення допомоги використовуватимуть дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Подати заяву на отримання виплат, згідно із законопроєктом, можна буде в електронному форматі через застосунок «Дія».
Раніше ми повідомляли, що Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії: тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьСередня зарплатаСоціальна допомога
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