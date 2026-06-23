В Україні готують нову модель виплат ветеранам із пораненнями

В Україні пропонують змінити підхід до соціальної підтримки ветеранів і ветеранок, які зазнали важких поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час захисту країни. Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15267.
Документ уже підтримав парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, тепер він очікує на розгляд у сесійній залі.
Що пропонують змінити
Основною новацією є зміна підходу до призначення державної підтримки. Законопроєкт пропонує відійти від системи, яка переважно базується на встановленні інвалідності, та враховувати ступінь втрати професійної працездатності.
Для цього вводиться нова категорія — ветерани війни із суттєвою втратою функціональності внаслідок поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту України.
Визначення ступеня втрати працездатності здійснюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи одночасно зі встановленням або переглядом інвалідності та визначенням потреби в реабілітації.
При цьому право на допомогу не залежатиме від того, чи перебувала людина у трудових відносинах на момент отримання ушкодження та чи була застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.