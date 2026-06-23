В Україні готують нову модель виплат ветеранам із пораненнями Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Військовослужбовець

В Україні пропонують змінити підхід до соціальної підтримки ветеранів і ветеранок, які зазнали важких поранень, контузій, каліцтв або захворювань під час захисту країни. Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15267.

Документ уже підтримав парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, тепер він очікує на розгляд у сесійній залі.

Що пропонують змінити

Основною новацією є зміна підходу до призначення державної підтримки. Законопроєкт пропонує відійти від системи, яка переважно базується на встановленні інвалідності, та враховувати ступінь втрати професійної працездатності.

Для цього вводиться нова категорія — ветерани війни із суттєвою втратою функціональності внаслідок поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час захисту України.

У пояснювальній записці зазначається, що такий механізм дозволить прив’язати соціальну підтримку до фактичного стану людини та обсягу втрати працездатності, а не лише до формального статусу.

Які виплати пропонують запровадити

Законопроєктом передбачено нову щомісячну державну допомогу для ветеранів та ветеранок.

Розмір виплат залежатиме від ступеня стійкої втрати професійної працездатності:

від 66% до 84% включно — 80% середньомісячної заробітної плати в Україні за попередній календарний рік;

понад 84% — 100% середньомісячної заробітної плати за попередній календарний рік.

Визначення ступеня втрати працездатності здійснюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи одночасно зі встановленням або переглядом інвалідності та визначенням потреби в реабілітації.

При цьому право на допомогу не залежатиме від того, чи перебувала людина у трудових відносинах на момент отримання ушкодження та чи була застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як можна буде оформити допомогу

Адміністрування нових виплат планують покласти на Міністерство у справах ветеранів України.

Для призначення допомоги використовуватимуть дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Подати заяву на отримання виплат, згідно із законопроєктом, можна буде в електронному форматі через застосунок «Дія».

Раніше ми повідомляли , що Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії: тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг.

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