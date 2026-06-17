У «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів
Що змінилося
- одноразову грошову допомогу від Мінветеранів,
- соціальні послуги,
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни,
- статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
Як це працює
- Подати електронну заяву на послуги можна за посиланням: https://diia.gov.ua/services/zakhysnykam-ta-ikhnim-rodynam
- заяви опрацьовуються впродовж 5−30 календарних днів залежно від обраних послуг;
- результат їх розгляду можна отримати онлайн через портал Дія.
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