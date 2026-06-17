У «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів Сьогодні 11:00

У «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів

Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Що змінилося

Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг:

одноразову грошову допомогу від Мінветеранів,

соціальні послуги,

статус особи з інвалідністю внаслідок війни,

статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу.

Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви. Більше не потрібно особисто ходити по різних установах.

Як це працює

Подати електронну заяву на послуги можна за посиланням: https://diia.gov.ua/services/zakhysnykam-ta-ikhnim-rodynam

заяви опрацьовуються впродовж 5−30 календарних днів залежно від обраних послуг;

результат їх розгляду можна отримати онлайн через портал Дія.

Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але в окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.