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У «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів

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У «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів
У «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів
Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Що змінилося

Тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг:
  • одноразову грошову допомогу від Мінветеранів,
  • соціальні послуги,
  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни,
  • статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.
Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення — і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу.
Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви. Більше не потрібно особисто ходити по різних установах.

Як це працює

  • Подати електронну заяву на послуги можна за посиланням: https://diia.gov.ua/services/zakhysnykam-ta-ikhnim-rodynam
  • заяви опрацьовуються впродовж 5−30 календарних днів залежно від обраних послуг;
  • результат їх розгляду можна отримати онлайн через портал Дія.
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Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але в окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи.
Раніше ми повідомляли, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів можуть суттєво зменшити витрати, однак право на 100% компенсацію не завжди означає повне звільнення від платежів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьДія
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