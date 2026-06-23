У «Паспортних сервісах» розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою BankID Сьогодні 06:30

Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.

З 22 червня 2026 року в центрах «Паспортний сервіс» розпочинається тестовий режим підтвердження особи за допомогою системи BankID Національного банку України.

Про це повідомила пресслужба ДП «Документ».

Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.

«Цей крок є частиною нашої стратегії із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг, що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами. Система BankID НБУ — це сучасний і безпечний спосіб онлайн-ідентифікації через українські банківські установи. Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет», — прокоментували у відомстві.

Що відомо про систему BankID НБУ

Раніше Finance.ua писав , що в Системі BankID НБУ з 24 червня 2026 року відновлюються тарифи на послуги, що надаються Національним банком її абонентам, зокрема за їх підключення до системи та оброблення нею успішних ідентифікацій користувачів.

Тарифи встановлюються лише для комерційних абонентів — банків та інших юридичних осіб, що надають комерційні послуги, і не стосуються користувачів системи — фізичних осіб.

НБУ залишає безплатними послуги для абонентів, які використовують Систему BankID НБУ для надання користувачам виключно некомерційних послуг (послуги, що надаються державними установами, закладами освіти публічного права, громадськими організаціями тощо).

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