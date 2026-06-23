0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Паспортних сервісах» розпочався тестовий режим підтвердження особи за допомогою BankID

42
Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.
Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.
З 22 червня 2026 року в центрах «Паспортний сервіс» розпочинається тестовий режим підтвердження особи за допомогою системи BankID Національного банку України.
Про це повідомила пресслужба ДП «Документ».
Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.
«Цей крок є частиною нашої стратегії із забезпечення прозорого, чесного та максимально комфортного доступу до послуг, що повністю виключає спекуляції чи зловживання з талонами. Система BankID НБУ — це сучасний і безпечний спосіб онлайн-ідентифікації через українські банківські установи. Він дозволяє швидко та надійно підтвердити особу для дистанційного отримання державних та адміністративних сервісів у мережі Інтернет», — прокоментували у відомстві.

Що відомо про систему BankID НБУ

Раніше Finance.ua писав, що в Системі BankID НБУ з 24 червня 2026 року відновлюються тарифи на послуги, що надаються Національним банком її абонентам, зокрема за їх підключення до системи та оброблення нею успішних ідентифікацій користувачів.
Тарифи встановлюються лише для комерційних абонентів — банків та інших юридичних осіб, що надають комерційні послуги, і не стосуються користувачів системи — фізичних осіб.
НБУ залишає безплатними послуги для абонентів, які використовують Систему BankID НБУ для надання користувачам виключно некомерційних послуг (послуги, що надаються державними установами, закладами освіти публічного права, громадськими організаціями тощо).
За матеріалами:
Finance.ua
Паспорт
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems