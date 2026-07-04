Хто в Україні найшвидше накопичить на квартиру, а кому доведеться працювати до 25 років Сьогодні 10:16 — Нерухомість

Названо професії, представники яких найшвидше можуть накопичити на квартиру в Україні

Найменше часу на накопичення коштів для купівлі однокімнатної квартири вартістю $50 тис. потрібно представникам окремих робітничих професій — близько двох років. Натомість працівникам із нижчими зарплатами доведеться відкладати кошти до 25 років.

Про це свідчать дані дослідження OLX.

Хто найшвидше може накопичити на власне житло

Найменше часу на купівлю однокімнатної квартири вартістю $50 тис. знадобиться штукатурам. За медіанної зарплати 70 тис. грн на місяць вони можуть накопичити необхідну суму приблизно за 2,6 року.

Майже так само швидко досягнуть цієї мети фасадники та мулярі. За середнього доходу 65 тис. грн їм знадобиться близько 2,8 року.

Приблизно три роки потрібно плиточникам, далекобійникам і рихтувальникам, медіанна зарплата яких становить 60 тис. грн на місяць.

Будівельники та виконроби із зарплатою близько 50 тис. грн зможуть досягти цієї мети орієнтовно за 3,6 року.

Монтажникам, машиністам екскаватора, автоелектрикам та автомалярам доведеться накопичувати близько чотирьох років з медіанною зарплатою 45 тис. грн.

Сантехнікам для купівлі однокімнатної квартири знадобиться близько 4,3 року за медіанної зарплати 42,5 тис. грн на місяць.

Водії, автослюсарі, механіки, маляри та стоматологи зможуть накопичити на житло приблизно за 4,6 року, а таксистам і зварювальникам для цього знадобиться близько 4,8 року.

До професій, представники яких можуть накопичити на однокімнатну квартиру за 5−6 років, увійшли:

тракторист — 5 років (медіанна зарплата 36,5 тис. грн);

шиномонтажник — 5,2 року (35 тис. грн);

електрик — 5,2 року (35 тис. грн);

торговий представник — 5,2 року (35 тис. грн);

кур’єр — 5,2 року (35 тис. грн);

майстер з ремонту — 5,2 року (35 тис. грн);

конструктор — 5,4 року (33,75 тис. грн);

оператор ЧПУ — 5,6 року (32,5 тис. грн);

працівник пилорами — 5,6 року (32,5 тис. грн);

складальник меблів — 5,6 року (32,5 тис. грн);

складальник — 5,8 року (31,5 тис. грн);

токар — 5,8 року (31,5 тис. грн).

За словами керівниці напряму OLX Робота Марії Абдулліної, високі зарплати у будівельній та робітничій сферах пояснюються дефіцитом кадрів і стабільним попитом на кваліфікованих спеціалістів.

«Наше дослідження показує, що штукатури, фасадники, мулярі, плиточники та інші кваліфіковані спеціалісти можуть накопичити на власне житло швидше, ніж можна було б припустити. Це ще раз підтверджує, що робітничі професії сьогодні можуть забезпечувати не лише стабільну зайнятість, а й конкурентний рівень заробітної плати», — зазначає експертка.

Кому доведеться накопичувати найдовше

Домробітницям, медсестрам, промоутерам і аніматорам знадобиться близько 10,4 року за медіанної зарплати 17,5 тис. грн на місяць, щоб накопичити на однокімнатну квартиру.

Посудомийниці зможуть придбати житло орієнтовно через 11 років (16,6 тис. грн), доглядальниці — через 11,6 року (15,75 тис. грн), прибиральниці — майже через 13 років (14 тис. грн), а двірники — приблизно через 15 років (12 тис. грн).

Найдовше накопичувати доведеться сторожам. За медіанної зарплати 7,25 тис. грн на місяць їм знадобиться близько 25 років, щоб зібрати кошти на однокімнатну квартиру вартістю $50 тис.

Рейтинг найдорожчих міст Європи за доступністю житла

Finance.ua вже писав , що найдовше на власне житло потрібно збирати жителям столиці Чехії. У Празі працівнику із середнім доходом доведеться відкладати всю свою зарплату майже 16 років, щоб придбати квартиру.

До ТОП-6 міст Європи, де на квартиру площею 70 кв. м. треба працювати найдовше, увійшли:

Прага (Чехія) — 15,9 річної зарплати; Братислава (Словаччина) — 13,9; Мюнхен (Німеччина) — 10,9; Варшава (Польща) — 9,2; Берлін (Німеччина) — 8,4; Відень (Австрія) — 8,1.

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