Громади викуповуватимуть будинки для переселенців: стартує нова програма на 1 млрд грн Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

На першому етапі реалізації проєкту будинки залишатимуться на балансі місцевих органів влади

В Україні офіційно запускають пілотний проєкт соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. У межах програми місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та надаватимуть їх переселенцям.

Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк.

На реалізацію житлової програми в державному бюджеті на 2026 рік уже передбачено 1 млрд грн. Наразі громади аналізують наявний житловий фонд і визначають кількість порожніх будинків, які можуть бути викуплені за державні кошти.

Умови участі в проєкті

Умови участі в проєкті залишаються доволі жорсткими. Населені пункти мають відповідати низці вимог, зокрема забезпечувати доступ до робочих місць, шкіл, дитячих садків, медичних закладів і транспортного сполучення. Через такі критерії більшість претендентів не змогли долучитися до ініціативи на початковому етапі.

У п’яти відібраних громадах уже розпочали пошук відповідних житлових об’єктів і формування списків сімей для заселення.

За її словами, запуск проєкту має важливе значення для регіонів, які прийняли найбільшу кількість евакуйованих громадян.

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Зокрема, у Вінницькій та Хмельницькій областях спостерігається суттєве зростання чисельності населення. В окремих громадах кількість ВПО становить 25−30% від загальної кількості жителів, що створює додаткове навантаження на місцеву інфраструктуру та систему надання послуг.

На першому етапі реалізації проєкту будинки залишатимуться на балансі місцевих органів влади та не передаватимуться переселенцям у приватну власність.

Умови проживання та хто зможе отримати житло

Програма базується на принципі соціальної оренди. Основні умови її реалізації передбачають:

гранична вартість придбання одного приватного будинку не повинна перевищувати 500 тис. грн;

житло надаватиметься переселенцям безкоштовно;

мешканці сплачуватимуть лише вартість спожитих комунальних послуг;

пріоритет надаватиметься людям старшого віку, особам з інвалідністю та родинам із дітьми.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12301, який визначатиме базові засади державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб. Новий закон закріплює основні гарантії державної підтримки внутрішньо переміщених осіб на всіх етапах — під час адаптації, інтеграції, повернення до попереднього місця проживання та реінтеграції.

Також ми писали , що уряд затвердив правила реалізації експериментального проєкту «Будиночки в селі», який має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Програма розрахована на два роки та передбачає, що громади викуповуватимуть будинки у комунальну власність, після чого передаватимуть їх переселенцям у безоплатне користування.

Механізм передбачає, що учасники проєкту зможуть обрати будинок із запропонованого переліку житла. Після цього відповідна громада придбає об’єкт у комунальну власність та надасть його родині для проживання без орендної плати. Для окремих категорій переселенців передбачене пріоритетне право на отримання житла. Йдеться про:

багатодітні сім’ї;

осіб з інвалідністю;

людей похилого віку;

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб віком від 23 років, які раніше належали до цих категорій.

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