ВПО зможуть отримати житло в селах: уряд затвердив правила нової програми
Як працюватиме програма
- Механізм передбачає, що учасники проєкту зможуть обрати будинок із запропонованого переліку житла.
- Після цього відповідна громада придбає об’єкт у комунальну власність та надасть його родині для проживання без орендної плати.
Хто може претендувати на житло
- не мають власного житла на підконтрольній Україні території;
- не отримували компенсацію за знищене житло та не мають ухваленого рішення про її надання;
- не отримували житловий ваучер.
- багатодітні сім’ї;
- осіб з інвалідністю;
- людей похилого віку;
- сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб віком від 23 років, які раніше належали до цих категорій.
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