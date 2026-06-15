ВПО зможуть отримати житло в селах: уряд затвердив правила нової програми Сьогодні 15:20 — Нерухомість

Будиночок в селі

Уряд затвердив правила реалізації експериментального проєкту «Будиночки в селі», який має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості.

Програма розрахована на два роки та передбачає, що громади викуповуватимуть будинки у комунальну власність, після чого передаватимуть їх переселенцям у безоплатне користування.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Як працюватиме програма

Механізм передбачає, що учасники проєкту зможуть обрати будинок із запропонованого переліку житла.

Після цього відповідна громада придбає об’єкт у комунальну власність та надасть його родині для проживання без орендної плати.

Перед купівлею кожен будинок проходитиме перевірку спеціальною комісією. Фахівці оцінюватимуть його придатність для проживання, а також враховуватимуть наявність необхідної інфраструктури в населеному пункті.

Хто може претендувати на житло

Участь у програмі зможуть взяти внутрішньо переміщені особи, які:

не мають власного житла на підконтрольній Україні території;

не отримували компенсацію за знищене житло та не мають ухваленого рішення про її надання;

не отримували житловий ваучер.

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Водночас для окремих категорій переселенців передбачене пріоритетне право на отримання житла. Йдеться про:

багатодітні сім’ї;

осіб з інвалідністю;

людей похилого віку;

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб віком від 23 років, які раніше належали до цих категорій.

На який строк надаватимуть будинки

Договір безоплатного користування житлом укладатиметься на строк до трьох років. За взаємною згодою сторін його можна буде продовжити.

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Водночас якщо сім’я придбає власне житло або отримає його за іншою державною програмою, договір можуть припинити достроково.

Наразі триває завершальний етап відбору учасників та пошуку відповідних будинків. У Кабміні очікують, що перші родини внутрішньо переміщених осіб зможуть заселитися до нових осель уже цього літа.

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