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ВПО зможуть отримати житло в селах: уряд затвердив правила нової програми

Нерухомість
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Будиночок в селі
Будиночок в селі
Уряд затвердив правила реалізації експериментального проєкту «Будиночки в селі», який має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості.
Програма розрахована на два роки та передбачає, що громади викуповуватимуть будинки у комунальну власність, після чого передаватимуть їх переселенцям у безоплатне користування.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Як працюватиме програма

  • Механізм передбачає, що учасники проєкту зможуть обрати будинок із запропонованого переліку житла.
  • Після цього відповідна громада придбає об’єкт у комунальну власність та надасть його родині для проживання без орендної плати.
Перед купівлею кожен будинок проходитиме перевірку спеціальною комісією. Фахівці оцінюватимуть його придатність для проживання, а також враховуватимуть наявність необхідної інфраструктури в населеному пункті.

Хто може претендувати на житло

Участь у програмі зможуть взяти внутрішньо переміщені особи, які:
  • не мають власного житла на підконтрольній Україні території;
  • не отримували компенсацію за знищене житло та не мають ухваленого рішення про її надання;
  • не отримували житловий ваучер.
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Водночас для окремих категорій переселенців передбачене пріоритетне право на отримання житла. Йдеться про:
  • багатодітні сім’ї;
  • осіб з інвалідністю;
  • людей похилого віку;
  • сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;
  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб віком від 23 років, які раніше належали до цих категорій.
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На який строк надаватимуть будинки

Договір безоплатного користування житлом укладатиметься на строк до трьох років. За взаємною згодою сторін його можна буде продовжити.
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Водночас якщо сім’я придбає власне житло або отримає його за іншою державною програмою, договір можуть припинити достроково.
Наразі триває завершальний етап відбору учасників та пошуку відповідних будинків. У Кабміні очікують, що перші родини внутрішньо переміщених осіб зможуть заселитися до нових осель уже цього літа.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенціЖитлова нерухомість
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