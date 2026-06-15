Коли надійдуть кошти власникам житлових сертифікатів Сьогодні 14:04 — Нерухомість

Пошкоджені та зруйновані квартири

Держава продовжує фінансувати програму єВідновлення та працює над залученням додаткових коштів для виплати компенсацій українцям, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

Там зазначили, що постійні обстріли та атаки росії на цивільну інфраструктуру України призводять до нових руйнувань житлового фонду. Станом на червень 2026 року у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зафіксовано понад 342 тисячі об’єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії. Із них майже 300 тисяч — житлові будинки.

Фінансування компенсації за пошкоджене житло

У квітні 2026 року Уряд додатково спрямував 2 млрд грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплату компенсацій за пошкоджене житло. Це дозволяє продовжувати виплати громадянам, які відновлюють свої домівки.

Фінансування компенсації за знищене житло

Наразі для виплат через механізм житлових сертифікатів забезпечено фінансування у розмірі 2,8 млрд грн. Ці кошти вже заброньовані отримувачами компенсацій або перебувають на стадії перерахування за укладеними договорами купівлі-продажу житла.

Завдяки цьому понад 1,5 тисячі українських родин, які втратили свої домівки через війну, отримають можливість придбати нове житло.

Тобто ці кошти дають можливість профінансувати компенсації для понад 1,5 тисяч родин.

Якщо ви вже отримали житловий сертифікат, але кошти ще не надійшли

Мінрозвитку звертає увагу громадян, які вже отримали рішення про компенсацію за знищене житло, але ще не використали житловий сертифікат, оскільки кошти ще не надійшли.

Наразі триває робота над залученням нового фінансування для продовження фінансування житлових сертифікатів. Очікується, що наступний ресурс для виплат за житловими сертифікатами надходитиме двома етапами орієнтовно в період з серпня до листопаду 2026 року.

Важливо пам’ятати: житловий сертифікат залишається чинним протягом п’яти років з моменту його формування. Тому отримані сертифікати не втрачаються і залишаються дійсними.

Якщо кошти за вашим сертифікатом ще не заброньовані, рекомендуємо враховувати графік надходження нового фінансування під час планування купівлі житла та укладання попередніх домовленостей із продавцями.

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Мінрозвитку спільно з міжнародними партнерами працює над залученням додаткових коштів для продовження виплат.

Зокрема, Банк розвитку Ради Європи вже схвалив нове фінансування проєкту HOME у розмірі 100 млн євро. Саме в межах цього проєкту здійснюється підтримка виплат компенсацій за знищене житло через механізм житлових сертифікатів.

Крім того, під час Ukraine Recovery Conference 2026 Україна планує залучити додатковий фінансовий ресурс для забезпечення житлом громадян, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Очікується, що це дозволить профінансувати близько тисячі житлових ваучерів у межах окремого компоненту програми єВідновлення для внутрішньо переміщених осіб із ТОТ.

Масштаби руйнувань житла в Україні залишаються безпрецедентними. Попри це держава продовжує працювати над залученням міжнародної підтримки, щоб якомога більше українських родин могли отримати компенсацію та придбати нове житло.

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