Купити квартиру до 60 тис. доларів: які пропозиції у великих містах України

Пропозиція житла в бюджеті, який цікавить більшість українців, на ринку присутня. Однак можливості покупців суттєво різняться залежно від регіону.
В Києві та Львові житло вартістю до $60 тис. залишається відносно дефіцитним, через що покупці змушені конкурувати за обмежену кількість об’єктів.
За словами експерта, по Україні у травні близько 30% усіх пропозицій на ринку перебували в бюджетному діапазоні $30−60 тис. — найбільш затребуваному серед українців, згідно з результатами опитування DIM.RIA. Майже половину таких об’єктів (49%) становлять однокімнатні квартири.
Водночас у Києві та західних регіонах України саме такого житла бракує.
«У Києві та Львові в цьому ціновому сегменті представлено лише близько 10% від загальної кількості пропозицій. Це прямо вказує, що для покупців із таким бюджетом у містах із найвищими цінами на нерухомість буде важко знайти релевантний варіант», — відзначає Віталій Поберезький.
Структура пропозиції також свідчить про обмежений вибір.
У Києві 67% квартир у цьому ціновому сегменті — однокімнатні.
У Львові їхня частка сягає 87%. Це означає, що покупцям, які розраховують на більшу площу або двокімнатне житло, дедалі частіше доводиться або збільшувати бюджет, або розглядати інші локації.
Інші міста
На відміну від столиці та Львова, в інших великих містах ситуація є більш збалансованою.
У Дніпрі, Харкові та Одесі покупці з бюджетом $30−60 тис. мають значно більше можливостей для вибору. Експерти пояснюють це нижчим рівнем цін на житло порівняно з Києвом і західними регіонами.
Структура пропозиції
Якщо в Києві та Львові житло в цьому ціновому сегменті переважно представлене однокімнатними квартирами (67% і 87% відповідно), то в інших великих містах вибір є більш різноманітним.
В Одесі
понад половину пропозицій (57%) становлять однокімнатні квартири, а ще 27% - двокімнатні.
У Дніпрі та Харкові
Ситуація ще більш збалансована: близько чверті об’єктів припадає на однокімнатні квартири, тоді як найбільшу частку формують двокімнатні — 35% у Дніпрі та 40% у Харкові. Крім того, приблизно кожна четверта пропозиція в цих містах — трикімнатні квартири.