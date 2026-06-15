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Купити квартиру до 60 тис. доларів: які пропозиції у великих містах України

Нерухомість
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Купити квартиру до 60 тис. доларів: які пропозиції у великих містах України
Купити квартиру до 60 тис. доларів: які пропозиції у великих містах України
За даними аналітиків DIM. RIA, бюджет до $60 тисяч сьогодні найбільше відповідає реальним можливостям більшості покупців житла в Україні. Саме в цьому сегменті зосереджений основний попит.
Основний попит на ринку житла формують покупці з бюджетом до $60 тис., однак у Києві та Львові таких пропозицій лише близько 10%.
Про це повідомляє в коментарі Delo.ua керівник з розвитку продуктів DIM. RIA Віталій Поберезький.
Пропозиція житла в бюджеті, який цікавить більшість українців, на ринку присутня. Однак можливості покупців суттєво різняться залежно від регіону.
В Києві та Львові житло вартістю до $60 тис. залишається відносно дефіцитним, через що покупці змушені конкурувати за обмежену кількість об’єктів.
За словами експерта, по Україні у травні близько 30% усіх пропозицій на ринку перебували в бюджетному діапазоні $30−60 тис. — найбільш затребуваному серед українців, згідно з результатами опитування DIM.RIA. Майже половину таких об’єктів (49%) становлять однокімнатні квартири.
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Водночас у Києві та західних регіонах України саме такого житла бракує.
«У Києві та Львові в цьому ціновому сегменті представлено лише близько 10% від загальної кількості пропозицій. Це прямо вказує, що для покупців із таким бюджетом у містах із найвищими цінами на нерухомість буде важко знайти релевантний варіант», — відзначає Віталій Поберезький.
Структура пропозиції також свідчить про обмежений вибір.
У Києві 67% квартир у цьому ціновому сегменті — однокімнатні.
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У Львові їхня частка сягає 87%. Це означає, що покупцям, які розраховують на більшу площу або двокімнатне житло, дедалі частіше доводиться або збільшувати бюджет, або розглядати інші локації.

Інші міста

На відміну від столиці та Львова, в інших великих містах ситуація є більш збалансованою.
<i>Створено за допомогою ШІ finance.ua</i>
Створено за допомогою ШІ finance.ua
У Дніпрі, Харкові та Одесі покупці з бюджетом $30−60 тис. мають значно більше можливостей для вибору. Експерти пояснюють це нижчим рівнем цін на житло порівняно з Києвом і західними регіонами.

Структура пропозиції

Якщо в Києві та Львові житло в цьому ціновому сегменті переважно представлене однокімнатними квартирами (67% і 87% відповідно), то в інших великих містах вибір є більш різноманітним.

В Одесі

понад половину пропозицій (57%) становлять однокімнатні квартири, а ще 27% - двокімнатні.

У Дніпрі та Харкові

Ситуація ще більш збалансована: близько чверті об’єктів припадає на однокімнатні квартири, тоді як найбільшу частку формують двокімнатні — 35% у Дніпрі та 40% у Харкові. Крім того, приблизно кожна четверта пропозиція в цих містах — трикімнатні квартири.
За матеріалами:
Finance.ua
КвартираЦіни на квартириЖитлова нерухомістьКиївЛьвів
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