Ціни на житло та оренду в ЄС продовжують зростати: де падають (інфографіка)

Ми писали, що у країнах Європейського Союзу у власному житлі проживають 68,5% домогосподарств. Це на 2,2% менше, ніж у 2010 році. Водночас рівень володіння житлом суттєво відрізняється залежно від країни — від 47,2% у Німеччині до 93,8% у Словаччині.
У 23 європейських країнах середній вік покупця, який уперше придбав житло, становить 31,3 року.
Серед п’яти найбільших економік Європи найнижчий середній вік першої купівлі житла зафіксовано у Великій Британії — 28,4 року. Це один із найнижчих показників серед усіх досліджених країн. Аналогічний результат продемонстрував Люксембург.