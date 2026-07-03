Ціни на житло та оренду в ЄС продовжують зростати: де падають (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Ціни на житло та оренду в ЄС продовжують зростати: де падають (інфографіка)

У першому кварталі 2026 року ціни на житло в ЄС виросли на 5,1%. А як орендна плата зросла на 3% порівняно з першим кварталом 2025 року.

У період з 2025 по перший квартал 2026 року ціни на житло в ЄС зросли на 2,9%, а орендна плата — на 1,8%., пише Євростат

Що стосується національних даних, то при порівнянні першого кварталу 2026 року з середньорічним показником 2025 року ціни на житло зросли більше, ніж орендна плата в 19 країнах ЄС з наявними даними.

Найбільше зростання

За цей період найбільше зростання цін на житло зафіксовано:

в Португалії (+10,3%),

Болгарії (+9,4%)

Словаччині (+9,1%).

Де ціни впали

Франція (-0,5%) і Фінляндія (-1,8%) були єдиними країнами, де ціни на житло впали.

За цей же період орендна плата зросла у всіх країнах ЄС, крім Словенії, де вона впала на 0,9%, та Фінляндії, де вона залишилася незмінною.

Серед інших країн ЄС найбільше зростання зафіксовано в Хорватії (+21,9%), далі йдуть Болгарія (+6,4%) та Греція (+5,0%).

Ми писали , що у країнах Європейського Союзу у власному житлі проживають 68,5% домогосподарств. Це на 2,2% менше, ніж у 2010 році. Водночас рівень володіння житлом суттєво відрізняється залежно від країни — від 47,2% у Німеччині до 93,8% у Словаччині.

У 23 європейських країнах середній вік покупця, який уперше придбав житло, становить 31,3 року.

Серед п’яти найбільших економік Європи найнижчий середній вік першої купівлі житла зафіксовано у Великій Британії — 28,4 року. Це один із найнижчих показників серед усіх досліджених країн. Аналогічний результат продемонстрував Люксембург.

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