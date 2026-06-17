У якому віці європейці купують перше житло (інфографіка) Сьогодні 13:03 — Нерухомість

Британці купують житло на п’ять років раніше за німців

Станом на 2025 рік у країнах Європейського Союзу у власному житлі проживають 68,5% домогосподарств. Це на 2,2% менше, ніж у 2010 році. Водночас рівень володіння житлом суттєво відрізняється залежно від країни — від 47,2% у Німеччині до 93,8% у Словаччині.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на дані дослідження RE/MAX European Housing Trend Report 2025.

Середній вік першої купівлі житла перевищує 31 рік

У 23 європейських країнах середній вік покупця, який уперше придбав житло, становить 31,3 року.

Наймолодшими власниками житла стають мешканці Мальти — у середньому у 28 років. Найпізніше власне житло купують у Швейцарії та Греції — в середньому у 34,7 року.

За словами генерального директора RE/MAX Europe Майкла Польцлера, на вік придбання першого житла впливають не лише ціни на нерухомість, а й рівень підтримки з боку сім’ї та ставлення суспільства до оренди житла.

Інфографіка створена за допомогою AI

Британці купують житло на п’ять років раніше за німців

Серед п’яти найбільших економік Європи найнижчий середній вік першої купівлі житла зафіксовано у Великій Британії — 28,4 року. Це один із найнижчих показників серед усіх досліджених країн. Аналогічний результат продемонстрував Люксембург.

За даними дослідження, понад половина британців віком від 18 до 34 років отримують фінансову допомогу від родини у вигляді грошових подарунків або спадщини для придбання житла.

На цьому тлі Німеччина має найвищий показник серед найбільших економік Європи — 33,6 року. Таким чином, німці купують своє перше житло в середньому на 5,2 року пізніше за британців.

Однією з причин такого розриву експерти називають високу популярність оренди в Німеччині. Завдяки розвиненому захисту прав орендарів і стабільності ринку житла багато молодих людей не вважають купівлю нерухомості обов’язковим наступним кроком після переїзду від батьків.

Серед німців віком від 18 до 34 років 69% орендують житло. Для порівняння, середній показник по Європі становить 38%.

Іспанія випереджає Францію та Італію

В Іспанії середній вік придбання першого житла становить 30,9 року, що є другим найкращим результатом серед найбільших економік Європи.

У Франції цей показник дорівнює 32,5 року, а в Італії — 32,8 року. В обох країнах він перевищує середньоєвропейський рівень.

Водночас в Італії та Іспанії молоді люди зазвичай залишаються жити з батьками до 26 років, що на три роки більше за середній показник у Європі. Це дозволяє накопичити більше коштів на купівлю житла, але часто відкладає сам момент придбання нерухомості.

У Франції молоді люди переїжджають від батьків у середньому у 23 роки, однак лише третина з них отримує фінансову допомогу від родини для купівлі житла. Середній показник по Європі становить 48%.

Греція, Швейцарія та Туреччина

У Туреччині середній вік першої купівлі житла становить 34,1 року. Вищими за середньоєвропейський показник також є результати Чехії (33,2 року), Польщі (32,7 року), Болгарії (32,5 року), Словенії (32,2 року) та Хорватії (32,1 року).

Натомість до країн із наймолодшими покупцями житла належать Угорщина (28,5 року) та Нідерланди (28,8 року).

Також до 30 років перше житло в середньому купують в Австрії (29,1 року), Португалії (29,8 року) та Фінляндії (29,9 року).

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В Ірландії середній показник становить 30,8 року.

Дослідження також показало відмінності за віковими групами. У Великій Британії 40,2% покупців набувають своє перше житло у віці від 18 до 25 років. Тобто двоє з п’яти британців стають власниками нерухомості ще до 25 років.

Найнижчий показник у цій категорії зафіксовано у Греції — лише 12,1%.

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Якщо об’єднати вікові групи від 18 до 25 років та від 26 до 35 років, то в Греції лише 50,4% людей купують перше житло до 35 років. Відповідно, майже половина стає власниками нерухомості вже після цього віку.

Схожі показники мають Швейцарія (53,2%) та Туреччина (56%).

У середньому по Європі 69,5% громадян купують перше житло до 35 років.

Найвищі показники зафіксовані в Люксембурзі (87,8%), Нідерландах (85,2%), Великій Британії (84,6%) та Угорщині (82,8%).

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